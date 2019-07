Da Viggo Mortensen e Aaron Sorkin ai fratelli Dardenne: il nuovo listino Bim!

Bim ha presentato un listino che punta su nomi di un certo peso nel mondo di Hollywood, come Viggo Mortensen e Aaron Sorking, ma che lascia anche spazio alla ricercatezza e al mondo cinematografico più raccolto, come il nuovo lavoro dei fratelli Dardenne. Ma ci sono diverse sorprese nei film in uscita nel 2019 e 2020, scopriamoli insieme.

Iniziamo dagli USA: Viggo Mortensen e Aaron Sorkin

Aaron Sorkin tornerà dietro la macchina da presa con The Trial of the Chicago 7. Il lungometraggio si basa sul processo, avvenuto nel 1969, in cui sette persone sono state incolpate di cospirazione e altri crimini, dando il via a delle proteste che hanno colpito duramente la Convention dei Democratici. Il processo ha attirato l'attenzione della nazione e ha dato il via a un dibattito che avrebbe dovuto causare dei problemi al governo americano. Il progetto è stato rimandato nel 2018 ma pare che finalmente il 2020 sarà il suo anno: nel cast troviamo Eddie Redmayne (nei panni di Tom Hayden, il co-fondatore della Students for a Democratic Society e famoso per le sue battaglie contro la guerra, per sostenere i diritti civili e per aver ideato il Port Huron Stateman), Sacha Baron Cohen, coinvolto nel lungometraggio fin dagli inizi del suo sviluppo, periodo in cui era destinato a essere diretto da Steven Spielberg.

Falling: Lance Henriksen e viggo Mortensen a confronto

Viggo Mortensen, invece, debutterà dietro la macchina da presa con Falling: al centro della trama ci sarà il rapporto tra un figlio e il padre che sta invecchiando e nel cast ci saranno anche Lance Henriksen e Sverrir Gudnason. La star avrà la parte di un uomo che vive con il compagno e la figlia adottiva nel Sud della California, mentre Henriksen sarà un contadino il cui comportamento e atteggiamento sono riconducibili a un'era maggiormente tradizionale e a un modello di famiglia del passato. I due mondi si scontreranno quando il padre arriva a Los Angeles, dove si trasferisce a tempo indeterminato con la sua famiglia per cercare un posto in cui ritirarsi.

Da Zuckerberg a Steve Jobs: con Aaron Sorkin la tecnologia è al servizio del talento e dell'amore

Cinema d'autore: Kore-eda e i fratelli Dardenne

Bim ha lasciato spazio anche al cinema d'autore nel suo ricco listino 2019-2020. Nel 2019 arriverà The Truth, il nuovo film di Hirokazu Kore-Eda, ultimo vincitore della Palma d'Oro a Cannes grazie al suo Un affare di famiglia. Al centro della storia un rapporto piuttosto complesso tra la madre Fabienne, celebre attrice francese interpretata da Catherine Deneuve, e una figlia, la sceneggiatrice Lumir interpretata da Juliette Binoche. In occasione della pubblicazione dell'autobiografia dell'attrice, la figlia e il marito (interpretato da Ethan Hawke) tornano in patria. Questo ritorno alle origini porterà a galla verità nascoste, confessioni e non-detti tra le due donne.

Our Little Sister: il regista Hirokazu Koreeda sul set

Anche i fratelli Dardenne sono tornati vittoriosi da Cannes, portando a casa il premio alla Miglior Regia, grazie al loro Le Jeune Ahmed. La trama del film è ambientata nel Belgio dei giorni nostri, in cui il destino del giovane Ahmed, tredicenne, è diviso tra gli ideali di purezza del suo imam e le tentazioni della vita, finché il ragazzo non progetta di uccidere una sua insegnante.

Nel 2019 arriva anche The Farewell, il Premio del Pubblico al Sundance Film Festival. Diretto da Lulu Wang, il film è una vera e propria storia di origini e amore: Billi è innamorata di Nai-Nai, cresciuta negli Stati Uniti ma immersa nella cultura e tradizione cinese, che spesso è difficile da comprendere per lei. La ragazza decide di tornare in Cina e stare vicina alla nonna, alla quale è stata sempre nascosta la verità su di lei.

Ecco il listino BIM al completo: