Bayou Caviar - Il prezzo da pagare, la recensione: un'anonima storia di riscatto

Non è mai stato un interprete eccelso e l'Oscar come miglior attore non protagonista vinto per Jerry Maguire (1997) appare ancor oggi regalato, ma ciò nonostante la carriera di Cuba Gooding Jr. sembrava indirizzata su ben altri lidi. E invece dopo quel riconoscimento che avrebbe dovuto definitivamente lanciarlo nell'olimpo dei grandi vi è stato un progressivo decadimento che, tolte rare eccezioni soprattutto in ambito seriale, lo ha visto prendere parte a produzioni di serie b e straight to video.

Bayou Caviar: Cuba Gooding Jr. e Famke Janseen in una scena del film

Vi era perciò molta curiosità dietro all'annuncio di Bayou Caviar - Il prezzo da pagare, film datato 2018 che segna il suo esordio dietro la macchina da presa: una storia di potenziale riscatto che avrebbe potuto anche coincidere con la rinascita di Gooding Jr. anche nelle vesti di regista. E invece qualcosa è andato storto...

Un passato che non dimentica

Bayou Caviar: Cuba Gooding Jr. e Famke Janseen in una scena del film

La storia vede per protagonista Rodney Jones, ex promessa del pugilato che in seguito a degli errori commessi in passato non ha mai raggiunto il successo. Ora l'uomo è ridotto a prestare i suoi servizi come buttafuori e svolge dei lavoretti per il crudele boss della mafia ortodossa Yuri, un gangster russo che è solito disfarsi dei cadaveri dei suoi nemici dandoli in pasto ai coccodrilli che gestisce nella sua proprietà. Proprio il gangster affida a Rodney un compito apparentemente semplice, allo scopo di incastrare un potenziale rivale, genero del suo braccio destro prossimo ad assumere un ruolo di potere. Nel tentativo di screditarlo Rodney dovrà organizzare un incontro hot tra questi e la giovane Kat, ragazza proveniente da una famiglia difficile, che sarà poi ripreso dalla sua amica fotografa Nic. Un piano organizzato nei minimi dettagli che però si complica ben presto e quando gli imprevisti cominciano a susseguirsi uno dopo l'altro, Rodney si troverà a lottare per proteggere chi ama.

Poca cura per i dettagli

Bayou Caviar: una scena del film

La sceneggiatura è inverosimile fin dalla caratterizzazione dei vari ruoli, con il protagonista che nel film dovrebbe avere 38 anni quando in realtà Cuba Gooding Jr. ne aveva già oltre cinquanta ai tempi delle riprese. Ma questo difetto relativo all'età, ipoteticamente perdonabile qualora il resto fosse stato all'altezza, è soltanto uno tra i molteplici di un racconto che si prende sin troppo sul serio e finisce per complicare inutilmente una narrazione, che nelle sue linee guida era in realtà elementare. Gooding Jr. è anche co-autore dello script e mette carne al fuoco senza un'attenta organizzazione di eventi e personaggi, tanto che questi si alternano tra loro in maniera poco coesa, risultando o improbabili o addirittura inutili ai fini del quadro generale, con una resa dei conti totalmente priva di pathos che chiude nel peggiore dei modi l'operazione.

Influenze mal gestite

Bayou Caviar: una scena del film

Nelle quasi due ore di Bayou Caviar - Il prezzo da pagare vi è un po' di tutto, amalgamato incoerentemente: da un pizzico di agonismo nelle sudate sequenze d'allenamento ad un dramma personale nei flashback del protagonista, da accenni di gangster-movie a discorsi sull'effimera fama data dal gossip, pur se negativo. E ancora gesta di sacrificio, un inutile alito romantico nella forzata relazione tra i due personaggi principali e un epilogo che tiene aperte le porte ad un potenziale prosieguo. Dispiace vedere Richard Dreyfuss nei panni del villain, anche se è il solo a salvarsi con una sana dose di mestiere, mentre negli altri ruoli di supporto troviamo una sciupata Famke Janssen e la star di Youtube Lia Marie Johnson nelle vesti di "pietra dello scandalo". Gooding Jr. recita con lo sguardo imbronciato per quasi tutto il film, dimenticandosi che per dar vita ad un alter ego tormentato serve qualcosa di più che un perenne intristimento.