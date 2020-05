Bar Giuseppe, la recensione: La parabola di Giulio Base, tra religione e politica

Bar Giuseppe: una sequenza del film

Avevamo già apprezzato il film precedente di Giulio Base, Il banchiere anarchico, e per questo ci siamo avvicinati a questa recensione di Bar Giuseppe, il suo nuovo lavoro presentato alla scorsa Festa di Roma, con rispetto per un autore che ha saputo stupirci e colpirci già due volte e con la voglia di raccontare un'opera che ha saltato l'uscita in sala dello scorso marzo e arriva in esclusiva su RaiPlay dal 28 maggio, a disposizione di un pubblico potenzialmente più ampio di quello che avrebbe potuto raggiungere con un'uscita tradizionale.

Una piccola storia di grande quotidianità

Bar Giuseppe: una scena del film

Bar Giuseppe racconta una storia piccola e semplice, ma non per questo superficiale o banale. Ne è il cuore Giuseppe, proprietario di un piccolo bar di una stazione di servizio pugliese, apprezzato e amato dalla gente del posto per la sua bontà e disponibilità, in difficoltà quando si ritrova a gestire l'attività da solo alla morte della moglie. Senza speranza di un supporto da parte dei due figli Luigi e Nicola, decide di assumere qualcuno che possa dargli una mano nel lavoro quotidiano. Tra i tanti candidati, la scelta cade su Bikira, la giovane figlia di immigrati africani, con la quale, poco per volta, nasce un sentimento che sarà discusso e osteggiato dai familiari di Giuseppe e da tutta la comunità.

La laica famiglia

Bar Giuseppe: una sequenza del film

È evidente sin dal nome del personaggio, Giuseppe, il riferimento alla famiglia di Nazareth che qui viene declinata in una lettura più laica e con uno sguardo importante al presente e l'attualità. Molto importante il lavoro di Ivano Marescotti sul personaggio, tratteggiato mediante lavoro e gesti, piuttosto che attraverso le parole, come simbolo di quella ampia fetta di umanità che agisce in silenzio e con discrezione, senza alzare la vote.

Bar Giuseppe: una foto del film

L'attore recita in sottrazione quanto è, invece, energica e vitale la sua controparte femminile Bikira (termine che in swahili significa "vergine") dell'esordiente Virginia Diop. Nel loro rapporto e nel suo significato prende forma il messaggio di Giulio Base, la sua riflessione sul concetto di famiglia umana a partire da quella che ha segnato la nostra cultura duemila anni fa, partendo dal passato per raccontare una storia universale con delicatezza e poesia.

Un mondo senza muri

Bar Giuseppe: un'immagine del film

Ma la storia di Giuseppe e Maria, che echeggia in quella dei personaggi di Bar Giuseppe, è anche una storia di migranti ed è questo un secondo importante tema dell'opera di Base: la suggestiva location scelta per il locale del protagonista è perfetta per rendere l'idea di un'oasi fuori dal tempo e dalla nostra realtà, un luogo in cui Giuseppe riesce a mantenere il delicato equilibrio tra la gente del posto e gli immigrati, sognando un ideale quanto difficile mondo senza muri.