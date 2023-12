Banklady, la recensione: un godibile heist-movie da una storia vera

Gisela Werler lavora in fabbrica ma sogna da sempre una vita migliore. La donna vive con gli anziani genitori di cui si prende cura e ha una relazione con un collega, del quale però non è innamorata. Un giorno un incontro è destinato a cambiare il suo destino: quando conosce Peter, è un amore a prima vista e scopre poi come questi sia in realtà un piccolo rapinatore di banche.

The Banklady: Nadeshda Brennicke in una foto

Come vi raccontiamo nella recensione di Banklady, la donna invece di denunciarlo alle autorità decide di diventarne complice e amante, dando inizio a una serie di colpi che mettono a soqquadro l'intero Paese. Gisela usa un travestimento con occhiali e parrucca, tanto da ottenersi anche un soprannome ad hoc presso l'opinione pubblica, con i resoconti della sua imprese criminali che appassionano lettori e ascoltatori. Mentre il commissario Fischer, un giovane detective al suo primo caso importante, cerca di stanarla in ogni costo, Gisela si troverà a dover fronteggiare una crisi sentimentale con il suo partner, che rischia di compromettere tutto...

Mani in alto

The Banklady: una sequenza del film

La storia ha inizio nella città di Amburgo negli anni Sessanta e prende spunto da un personaggio realmente esistito. Gisela Werler infatti è stata la prima rapinatrice di banche nella storia tedesca, salita alla ribalta della cronaca nera per via dei suoi particolari travestimenti e del suo innato carisma criminale: ben diciannove i colpi realizzati dalla coppia, qui rivisitati in una confezione cinematografica senza infamia e senza lode, diretta da Christian Alvart. Il regista si era già fatto notare con il sottovalutato fantahorror Pandorum - L'universo parallelo (2009) e qui si ispira a eventi reali per accompagnarci in una Germania d'epoca, con il clima teso e convulso del periodo che ben si riflette nella caratterizzazione della protagonista, sicuramente colpevole ma anche vittima di situazioni degradanti.

Personaggi al limite

Banklady: Nadeshda Brennicke e Charly Hübner

Peripezie che riportano alla mente quelle ben più avvincenti di colleghi di lusso come Bonnie e Clyde quelle vissute da Gisela e Peter, con tanto di burrascose rotture e riappacificazioni, gelosie e tradimenti, che in più occasioni diventano elemento di possibile cattura da parte delle forze dell'ordine, sempre un passo indietro rispetto alle mosse dei rapinatori innamorati. A tratti i personaggi appaiono quasi respingenti nelle loro scelte, ma appare come un qualcosa di voluto atto a non edulcorare eccessivamente il contesto e a non trasformarli in moderni Robin Hood con cui empatizzare. La sceneggiatura esplora con le dovute tempistiche le varie "aree grigie", trovando sempre quei lati oscuri tali da offrire una complessità morale eterogenea e credibile, riuscendo poi a dosare con un certo equilibrio i lati più drammatici con le tipiche dinamiche di genere.

Tempo d'azione

L'interrogatorio

Split screen qua e là ad aggiungere potenziale dinamismo a certi passaggi, sequenze d'azione che non eccellono ma nemmeno dispiacciono, interpreti relativamente aderenti alle rispettive controparti, in particolare proprio Nadeshda Brennicke nel ruolo del titolo. Banklady non è certamente un film perfetto ma possiede la giusta ruvidità per non passare inosservato, restituendo una storia crime finora inedita che - per quanto ricordante altre antieroine del grande e piccolo schermo - ci porta alla scoperta di una "regina del crimine" fino ad allora non approfondita in forma di live-action, ma la cui carriera gangsteristica non è certo seconda a nessuna.