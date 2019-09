Babyteeth, Eliza Scanlen: ”La mia Milla affronta la malattia con coraggio”

Babyteeth: una scena del film

Babyteeth, debutto alla regia di un lungometraggio per l'australiana Shannon Murphy, arriva in concorso a questo Venezia 76. Il film, riadattamento di uno script teatrale di successo, è il terzo film australiano presentato a Venezia negli ultimi tre anni, un record per la storia della Mostra del Cinema. Bebyteeth, che racconta la storia di un'adolescente gravemente malata che si innamora di un giovane spacciatore, vanta nel cast attori come Eliza Scanlen, che abbiamo già potuto apprezzare nella serie HBO Sharp Objects, Ben Mendelsohn, Toby Wallace, Emily Barclay, Eugene Gilfedder ed Essie Davis (Babadook). Durante la conferenza stampa di presentazione del film abbiamo potuto parlare con produttori, regista, sceneggiatrice ed attori di che cosa abbia significato lavorare ad un film che tratta una tematica così delicata e che da così ampio spazio alla prospettiva dei suoi giovani protagonisti.

Dal teatro al cinema

La discussione si apre parlando del passaggio da script teatrale a lungometraggio e Rita Kalnejais, che ha scritto la sceneggiatura, ci dice: "Ci siamo resi subito conto che Babyteeth sarebbe stato perfetto come film, perché è una storia estremamente visuale. Il processo di sviluppo è stato molto lungo ed intenso, ma il risultato è fantastico." Shannon Murphy continua: "Rispetto allo spettacolo teatrale abbiamo solo aggiunto alcune scene, alcune di quelle più intime tra i personaggi, ma lo script era già perfetto in partenza." Poi, soffermandosi sulla colonna sonora, elemento estremamente particolare e caratterizzante del film, la regista racconta: "Abbiamo lavorato molto su quali canzoni potessero essere più adatte, ogni membro del cast ha fatto le sue proposte e abbiamo scelto tra quelle a disposizione quelle che ci piacevano di più. Anche sul set tenevamo sempre la musica, in modo che gli attori potessero immedesimarsi meglio nell'atmosfera del film."

Ruoli complessi ma affascinanti

Recitare in Babyteeth, che racconta il difficile tema di come una giovane donna affronti una grave malattia, è stata una prova attoriale complessa per tutti i membri del cast. Toby Wallace, che interpreta lo spacciatore innamorato della protagonista, racconta: "La sceneggiatura era fantastica già di partenza, io ho solo cercato di comprendere il suo ritmo: i personaggi non sono così complicati, sono i membri di una famiglia che cercano di comunicare tra loro, era necessario capire come vengono a patti con una situazione così dolorosa è difficile, vedere come affrontano la malattia." Eliza Scanlen, che è la protagonista Milla, invece ci spiega: "Questi personaggi hanno molti problemi da affrontare, vivono una situazione estremamente difficile, ma Rita si è approcciata alla storia con humor, e questo la rende speciale. La mia Milla è un personaggio con cui è molto facile identificarsi: il suo essere così stravagante è qualcosa che funziona bene con l'oscurità di una storia così drammatica, giustificando il suo modo di accettare ed affrontare la malattia. E' una ragazza molto coraggiosa."

Passando poi a Ben Mendelsohn scopriamo come l'attore abbia amato fin da subito Babyteeth, che ha considerato fin dal primo momento "una fantastica storia di amore che parla anche di una famiglia, con dei personaggi contemporanei con cui ci si può identificare." Parlando poi dello humor che caratterizza la sceneggiatura Rita Kalnejais racconta di avuto un amico che, quando aveva vent'anni, è scomparso per una malattia come quella di Milla e come, nonostante tutto, abbia sempre vissuto al massimo la sua vita: "Mi è sembrato giusto scrivere questa storia: quando le persone sono in lutto vivono più intensamente e c'è anche tanta ironia in quello che fanno, è una cosa che li fa vivere meglio."

Tutti i colori del film

Parlando delle scelte stilistiche nella realizzazione di Babyteeth, Shannon ci spiega la scelta di rendere ogni scena estremamente colorata: "Essendo stata per tanto tempo una regista di teatro non sono spaventata ad usare colori audaci. Volevo che il mio film fosse colorato, come Milla che, da quando scopre di essere malata, è in continuo cambiamento ed evoluzione." La regista afferma poi di essere molto contenta di aver reso il suo film adatto anche ai più giovani e di come abbia sempre voluto "rappresentare sul grande schermo quello che le nuove generazioni sentono." Eliza poi ci racconta che: "Milla è molto matura, sta diventando donna in un modo così difficile e deve combattere con i suoi genitori che forse non vogliono che cresca. Babyteeth non è uno young adult in senso stretto, c'è molta maturità nella sceneggiatura ed i personaggi sono estremamente realistici."

L'Australia e il cinema al femminile

Il discorso si sposta infine su cosa significhi essere una regista donna nell'industria del cinema australiana. Shannon ci spiega che: "Io non trovo difficile lavorare in Australia, vengono dati molti incentivi per le produzioni al femminile. Nel mio paese la situazione sta cambiando con successo. I film australiani, proprio perché ci sono così tante donne dietro alla macchina da presa, a mio parere stanno diventando più interessanti e particolari." Anche la produttrice Alex White conferma i passi avanti che si stanno facendo in Australia: "Stiamo dando sempre più spazio alle donne, c'è tantissimo supporto per i loro film, è una situazione estremamente positiva."