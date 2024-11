Appuntamento a Natale, la recensione: Christina Milian e una commedia con qualche nota intonata

Dopo che la riscoperta pazza e disperatissima degli anni '80 si è quasi esaurita, sia cinematograficamente che nel panorama della serialità, è ora la volta del revival anni '90 e 00' e con loro, i personaggi che li hanno animati. È il caso di Christina Milian, classe 1981, che nel 2001 spopolò, poco più che ventenne, con hit di successo come AM to PM e un album a suo nome, dopo una militanza al Disney Channel e crediti al fianco di super star come Jennifer Lopez e Ja Rule.

Devale Ellis e Christina Milian in una scena di Appuntamento a Natale

Dal 2010 in poi Milian si è dedicata sempre più assiduamente alla recitazione, puntando alla commedia romantica in TV e in streaming, cercando di diventare un punto di riferimento sulle piattaforme per il film in stile Hallmark. Con Falling Inn Love e Resort To love, si è collocata ai primi posti tra le star del filone "la ragazza di città finisce per caso nel paesino dell'America della famiglia e dei sentimenti puri e trova l'amore e la stabilità". Ora, sbarca su Netflix, diretta da Rusty Cundieff con Appuntamento a Natale, in coppia con il meno conosciuto ed ex giocatore di football Devale Ellis.

Appuntamento a Natale: un biglietto per la felicità?

Christina Milian è Layla, una donna che, convinta di incontrare l'uomo dei sogni al concerto di Natale dei Pentatonix, si imbarca in mille avventure con un insolito concierge, alla ricerca dell'ambito biglietto per la felicità. Con una prima parte inutilmente lunga, già vista e rivista e che attinge, pasticciando non poco, a famosissime commedie romantiche di punta anni '90, il film riprende quota proprio quando fa sua la lezione dei più virtuosi film che l'hanno preceduto e decide di omaggiarli non imitandoli pedissequamente. Grazie al coinvolgimento degli ottimi Pentatonix, qui in veste di Cupido e quasi Coro greco, Appuntamento a Natale porta a compimento più di una nota intonata, per continuare l'analogia musicale.

Troppe citazioni?

Christina Milian e Kofi Siriboe in una scena di Appuntamento a Natale

Nei suoi primi 15 minuti, il film chiama a raccolta, bulimicamente, tutti i titoli possibili che gli possano essere affini per trama e copia spudoratamente. Quando il suo volo viene cancellato alla vigilia di Natale, a causa del maltempo, Layla, executive di una società filantropica, costretta ad aspettare nella lussuosa lounge dell'aeroporto, fa il suo meet-cute per eccellenza con James (Kofi Siriboe), sulla carta, l'uomo dei sogni, che condivide anche il suo stesso amore per i Pentatonix. Tutto perfetto se non fosse che Layla è già impegnata.

Nel lasciarsi, i due, in manifesto mix tra Prima Dell'Alba e Serendipity, non si scambiano recapiti, cognome o, aggiornato a questi anni, un contatto social ma si danno appuntamento, se il fato li vorrà far incontrare nuovamente, al concerto di Natale dei Pentatonix dell'anno successivo. Se la trama non vi fosse insopportabilmente familiare, trita e ritrita, il colpo finale: il fidanzato di Layla si autoelimina in una scena che fonde la sorpresa di Colin Firth che becca il tradimento della compagna per caso in Love actually alla rabbia di Cameron Diaz di L'amore non va in vacanza che urla improperi contro il fidanzato adultero. Quando però sembra tutto perduto, Appuntamento a Natale rinsavisce e placa il delirio imitativo.

Il tempo di innamorarsi

Christina Milian e Devale Ellis in una scena di Appuntamento a Natale

Convinta che James, incontrato nel Natale passato, sia quello giusto, Layla si imbarca nella disperata ricerca del biglietto per il concerto, ovviamente sold out da tempo. Nel suo cammino, chiede aiuto a un concierge tuttofare, Teddy (Devale Ellis), apparentemente specializzato in queste mission impossible. Inizia così un percorso ad ostacoli dove i due hanno modo di conoscersi sempre più. Appuntamento a Natale procede nel distaccarsi dal cammino più convenzionale e con la scrittura un po' meno algoritmica di Camilla Rubis e Molly Haldeman si preoccupa di creare un crescendo di coinvolgimento e affetto tra i due, cercando di costruire delle ragioni concrete ad un possibile innamoramento, un cambio di rotta nel percorso da Serendipity del film. C'è finalmente il tempo di innamorarsi e noi siamo grati per questi momenti rubati e conquistati.

Grazie Pentatonix

Più grati ancora si è ai Pentatonix, novelli attori e coro greco buffo e romantico di questa storia. Il gruppo vocale, obiettivo finale dei due quasi innamorati, si trasforma in una sorta di collettivo Cupido a muovere le fila di questa corsa al sogno romantico ed a interrogarsi, interrogando a sua volta lo spettatore, su se abbia più valore l'idea dell'amore e del destino che unisce oppure la concretezza di chi impara a conoscerti, ad amarti, ti supporta e rispetta i tuoi desideri e obiettivi.

Se tutto questo viene fatto sempre in armonia, a cinque voci, ancora meglio. Appuntamento a Natale diventa quasi un videogioco dove i due protagonisti devono superare molte prove, con vibrazioni alla Dirty Dancing e trarne una lezione importante. Con qualche piccola variante sul tema, il film finisce come immaginate ed immaginiamo, ma il concerto di Natale ce lo offrono Netflix ed i Pentatonix (ancora loro!). Una buona scusa per arrivare piacevolmente al The End.