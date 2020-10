Anja - Real_Love_Girl, la recensione: un thriller onirico sospeso tra reale e virtuale

Anja - Real_Love_Girl: un momento del film

Il duo registico composto da Paolo Martini e Pablo Benedetti non rende la vita facile allo spettatore, come evidenzia la nostra recensione di Anja - Real_Love_Girl, ma lo immerge in un universo di solitudine, misteri ed enigmi che talvolta sfociano nell'onirismo. Complicato distinguere la realtà dalla finzione in un gioco di specchi che prende il là da un'esperienza in realtà virtuale in cui Andrej fa la conoscenza di Anja, la donna dei suoi sogni. Poco dopo Andrej incrocerà Anja anche nella vita reale. Quale colpo di fortuna per un orfano schivo, depresso e solitario che ha appena perso il lavoro? Ma la realtà non è come sembra.

Di fatto, in Anja - Real_Love_Girl, niente è come sembra. Gli amici si tramutano in acerrimi nemici, le brave persone non sono affatto brave mentre a tenderti la mano sono coloro da cui meno ce lo si aspetta. Paolo Martini e Pablo Benedetti si divertono a rimescolare le carte piazzando una serie di colpi di scena che ci svelano alcuni segreti sulla natura dei personaggi. Ma i due autori vanno perfino oltre, scegliendo di affidare al pubblico il compito di decifrare il puzzle che si dipana davanti a i loro occhi senza fornire risposte certe. O meglio, le risposte ci sono nei pressi del finale, ma sono contenute in una lunga tirata in russo che rimane volutamente priva di traduzione.

Alla ricerca della donna perfetta

Anja - Real_Love_Girl: una sequenza

Le atmosfere di Anja - Real Love Girl sono cupe come il protagonista Andrej, interpretato da Roberto Caccavo, operaio di un'azienda di imbottigliamento acque di origine russa che non ha memoria della sua famiglia d'origine. Il quotidiano di Andrej è opprimente così come gli amici spacconi che incontra per caso al bar fino al giorno in cui non fa la conoscenza di Anja, dopo essere stato convinto a provare un servizio per uomini in VR. Anja rappresenta la donna dei sogni e la sua versione in carne e ossa è ancora più dolce e attraente di quella intravista nel visore prima che il soft porno si interrompesse bruscamente a causa dell'arrivo di un gruppo di violenti criminali russi.

Anja - Real_Love_Girl: una scena del film

Anja - Real_Love_Girl oscilla costantemente tra mondo reale e virtuale, tra realtà e sogno. Gli eventi che accadono ad Andrej non possono essere semplici coincidenze. Di fronte a incontri inaspettati e situazioni imprevedibili, lo stesso protagonista sembra muoversi confusamente, chiedendosi lui per primo se si tratti di un sogno (incubo) o della realtà che sta vivendo. E ha la natura del sogno il finale sospeso tra memoria del passato e ambiguità del presente. Da questo punto di vista, Paolo Martini e Pablo Benedetti azzardano scegliendo di abbandonare la via della chiarezza per lasciare campo libero all'interpretazione soggettiva piuttosto che assoggettarsi pigramente alla necessità di una spiegazione.

Della vaghezza

Anja - Real_Love_Girl: una foto del film

Film di atmosfere più che di dialoghi, Anja - Real Love Girl sfrutta la dimensione evocativa usando la forma del thriller per toccare temi che stanno a cuore ai due autori. Si passa così dallo sfruttamento della prostituzione alla solitudine, dall'ipocrisia della contemporaneità alla nostalgia per le proprie origini, dallo smarrimento dovuto ai ritmi imposti dalla società alla realtà virtuale come potenziale fuga dal quotidiano. Temi rigorosamente suggeriti dall'ingarbugliato plot legato al misterioso passato di Andrej. Al di là della confezione volutamente cupa, a tratti quasi opprimente, e del mood amplificato dalle musiche potenti di Silvia Nair, quando crediamo di aver capito intuito il senso di Anja - Real_Love_Girl, la storia volge verso un finale nebuloso che ci lascia con una manciata di domande a cui forse non verrà mai data risposta. Che sia tutto un sogno?