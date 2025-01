Il monologo della speziale 2, la recensione del primo episodio: bentornati alla corte imperiale

È stato uno degli anime rivelazione del 2023, una serie che aveva stupito non solo per l'ottima qualità generale ma, soprattutto, per la profondità di una narrazione che bilanciava sapientemente dramma e comicità. Stiamo parlando de Il monologo della speziale la cui seconda stagione è arrivata finalmente su Crunchyroll disponibile dal 10 gennaio con un episodio a settimana.

Maomao in un momento divertente

Un grande ritorno, quindi, e una gioia per i tantissimi che non solo avevano apprezzato l'anime ma che seguivano le storie della speziale Maomao anche attraverso le Light Novel dell'autrice Natsu Hyūga e il manga . Perché la forza di questo titolo sta proprio nella sua incredibile protagonista, una giovane donna la cui passione per le medicine e i veleni supera qualsiasi altro interesse, un'eroina moderna calata in un passato che ricorda la Cina imperiale ma nel quale è possibile trattare una rosa vastissima di tematiche anche molto attuali e sentite.

Rinfreschiamo la memoria

Maomao e Renshi in una scena

Maomao è una giovane che vive con suo padre, un abile speziale, nel distretto dei piaceri non lontano dal palazzo imperiale. Un giorno, mentre è in una zona isolata a raccogliere erbe medicinali, viene rapita e poi venduta al palazzo come serva. La sua nuova vita scorre tranquilla fino a che non si fa notare da colui che apparentemente sembra un eunuco particolarmente influente. Renshi (o Jinshi nella versione giapponese), questo è il suo nome, accortosi delle sue competenze farmaceutiche e delle sue spiccate doti investigative, inizia a farla partecipare alle indagini che quotidianamente compie per risolvere le intricate e a volte sanguinose questioni di palazzo.

Al termine della prima stagione, infatti, Maomao aveva sventato, grazie anche all'intervento dell'ambiguo stratega Lakan, un attentato di matrice ignota, nel quale proprio Renshi avrebbe potuto perdere la vita. Dopo questo episodio e dopo essersi ripresa dalle ferite riportate, questa prima serie di episodi si era conclusa con uno scorcio sul passato di Lakan e quindi della stessa Maomao.

Il monologo della speziale 2: nuove sfide per Maomao

Maomao nella nuova stagione

Il primo episodio della stagione 2 non ha fretta di riprendere le fila della storia. Ritroviamo, infatti i nostri protagonisti alle prese con la vita quotidiana: Renshi continua il suo lavoro come supervisore della corte interna, accertandosi che ogni consorte stia bene e abbia ciò di cui necessita, mentre MaoMao è impegnata nella preparazione di nuovi oli e distillati, oltre che della distribuzione di una serie di "libri educativi" per le ancelle più giovani. A portare scompiglio però sarà un piccolo animale trovato dalla principessina e affidato alle cure della speziale.

Buone premesse

Una scena con la piccola Mao-mao

È indubbiamente bello tornare a corte insieme alla protagonista de Il monologo della speziale. Questa stagione, infatti, pur partendo senza fretta, si preannuncia piuttosto interessante perché andrà ad adattare alcune storyline abbastanza intricate già raccontate nelle novel e nel manga. È apprezzabile, quindi, che non sia stata messa troppa carne al fuoco fin da subito ma che si sia scelto, un approccio più riflessivo ed intrigante alle vicende future, prendendosi del tempo per mettere in pedi la giusta atmosfera, ma soprattutto per creare la necessaria tensione narrativa. Anche se possiamo esprimere, quindi, solo un'opinione estremamente parziale le premesse sembrano veramente buone.

Un'atmosfera suggestiva

La protagonista alle prese con la chimica

Sembrerebbe riconfermarsi anche la qualità tecnica che aveva contraddistinto la precedente stagione, frutto di Toho Animation Studio e OLM. Una varietà incredibile di colori, animazioni fluide, sfondi suggestivi ed estremamente curati tornano a stupirci e a contribuire a quell'atmosfera magnetica, quasi nostalgica, alla quale ci eravamo ormai affezionati. Non vediamo quindi l'ora di proseguire la visione, facendo diventare anche questa stagione un appuntamento settimanale fisso da aspettare per sette lunghi giorni.