40 Secondi: ecco perchè l'edizione speciale homevideo è un doveroso omaggio al film e a Willy

Il film di Vincenzo Alfieri sull'omicidio di Willy Monteiro è arrivato in homevideo con una bella edizione targata Eagle a due dischi: un blu-ray per il film e un DVD i 90 minuti di extra. E c'è anche il poster.

La tragica storia di Willy Monteiro Duarte, il ventunenne di colore ucciso in un brutale pestaggio il 6 settembre 2020, è stata portata sul grande schermo da 40 Secondi, l'apprezzato film di Vincenzo Alfieri ispirato all'omonimo libro di Federica Angeli, che ha messo in scena una spirale di violenza e decisioni irrevocabili concentrate in pochi, fatali istanti. Fatto rarissimo, anche l'homevideo per l'occasione omaggia in un modo davvero speciale un prodotto del cinema italiano, che poi allo stesso tempo è anche un omaggio alla stessa vittima del tragico evento.

Una scena del film con in primo piano Justin De Vivo che interpreta Willy

Grazie a Eagle Pictures infatti, 40 Secondi viene proposto in un'edizione speciale con confezione slipcase e all'interno due dischi, un blu-ray con il film in HD e un DVD tutto dedicato agli abbondanti extra, un'ora e mezza di contenuti speciali. Senza dimenticare il commento audio dello stesso regista e del co-sceneggiatore presente sul disco del film. Un trattamento di riguardo dunque, impreziosito dal fatto che all'interno dell'edizione troviamo anche il poster del film.

L'edizione è un giusto omaggio al valore artistico e sociale del film

L'edizione blu-ray di 40 Secondi

La bella sorpresa di Eagle, con la già citata curatissima confezione slipcase e con i numerosi extra, è che finalmente si è scelto di valorizzare in homevideo il valore artistico e sociale di un'opera. Perché 40 Secondi non ha certo sfondato al botteghino, ma è stato apprezzato dalla critica e ha comunque in sé il valore di aver dato vita, attraverso il particolare stile di ripercorrere le ventiquattro ore che precedono il tragico evento dai diversi punti di vita di protagonisti, a una vera e propria indagine sulla natura umana e sulla banalità del male, montata nell'intreccio di incontri casuali, rivalità, equivoci, litigi e tensioni latenti.

Francesco Di Leva è il maresciallo che porta via uno dei colpevoli

Il suggestivo montaggio alternato, la scelta di escludere quasi del tutto dalla scena la violenza, l'intuizione di puntare sulla tensione crescente sullo sfondo dei problemi legati alla pandemia da Covid-19, ha sicuramente funzionato e attira lo spettatore in un vortice inquietante. Il tutto grazie anche all'ottima interpretazione dei giovani interpreti, coadiuvati da nomi importanti come Francesco Di Leva e Sergio Rubini.

Video e audio perfetti per una macchina da presa sempre in movimento

Una scena di 40 Secondi

Naturalmente la scelta di valorizzare in homevideo 40 secondi doveva essere appoggiata anche da un adeguato reparto tecnico. Cosa che avviene puntualmente, a partire da un video pulito, sempre ben dettagliato e capace con immagini fluide di tenere testa al nervosismo di una macchina da presa in continuo movimento e a una narrazione non cronologica. Valida la tenuta del quadro anche nelle scene più scure, mentre il croma sposa perfettamente lo squallore di una realtà dove prevalgono noia e violenza. Notevole anche l'audio in DTS HD 5.1, che cerca di tenere chiari e in evidenza i dialoghi a volte un po' confusi di alcune sequenze, e offre un'efficace resa di effetti ambientali e musica con una buona spazialità.

Gli extra: commento audio e un disco dedicato con 90 minuti di contributi

Vincenzo Alfieri e Sergio Rubini sul set

L'altro valore aggiunto dell'edizione è la grande iportanza data ai contenuti speciali. Già sul disco blu-ray del film troviamo il commento audio del regista Vincenzo Alfieri e del co-sceneggiatore Giuseppe Stasi. Poi nel DVD troviamo tutti gli altri extra per un totale di un'ora e mezza di contenuti. Si parte con un articolato backstage dviso in nove parti (La Storia, Il casting, Lavoro di squadra, Un fiore dall'asfalto, Manca na pecora, Non stamo più a giocà, Sei scemo o fai lo scemo?, Recording session) dalla durata totale di 47 minuti che tocca tutti gli aspetti del film, dalla storia all'idea, dalla realizzazione al casting e tante altre curiosità. A seguire il test della scena della rissa (8' e mezzo). 11 minuti di scene eliminate e infine ben undici prove di scena col cast che coinvolgono tutti i protagonisti dalla durata totale di 28 minuti. Senza dimenticare il poster all'interno della confezione.