10 giorni con i suoi: cosa possiamo aspettarci del nuovo film con Fabio De Luigi e Valentina Lodovini

Tutto è iniziato nel 2019, in un tempo che sembra così lontano, con 10 giorni senza mamma, la prima avventura dei Rovelli di Fabio De Luigi e Valentina Lodovini guidati da Alessandro Genovesi. Un primo film che ha avuto un buon riscontro di pubblico e oltre 7 milioni di incasso e un remake francese l'anno successivo. Siamo tornati nel loro mondo con 10 giorni con Babbo Natale, lanciato su Prime Video a causa della chiusura delle sale. Ci torniamo ancora il 23 gennaio con 10 giorni con i tuoi, terzo capitolo di quello che è ormai diventato un franchise, tanto che ci viene spontaneo, nella nostra chiacchierata con il regista e i due protagonisti alle Giornate di Cinema di Sorrento, accennare scherzando a un Rovelli Cinematographic Universe. Un'altra avventura, un'altra commedia, altro divertimento.

In viaggio con i Rovelli, tra risate e temi importanti

Fabio De Luigi in una scena del terzo film

Ma in che situazione li troviamo in questo nuovo film? Cosa possiamo aspettarci da 10 giorni con i suoi? "Anche in questo caso c'è uno spostamento, nello scorso capitolo verso il nord, questa volta verso il sud" ci dice il regista Alessandro Genovesi, "vanno in Puglia a conoscere i genitori del fidanzato di Camilla, che è la figlia più grande che ha ormai 18 anni, che andrà a studiare lì e andrà a vivere con il ragazzo." Un momento delicato per la vita dei genitori, "nonostante il padre abbia una mentalità piuttosto aperta", che dà vita a "un contenitore piuttosto classico, quasi archetipico" in cui si sviluppa la storia in cui si verificano diversi colpi di scena, "e uno di questi diventa centrale".

Non possono entrare nel dettagli i nostri interlocutori, altrimenti rischierebbero di "non fare più il quarto né tantomeno altri film", come scherza lo stesso Genovesi, che però ci assicura come "ci sia tanto da ridere" ma che sotto la patina da commedia ci sia "un tema molto grosso che sviluppa il film e che mantiene un'attenzione anche drammatica molto forte."

Crescere con i Rovelli: parlano i protagonisti

Terzo film, nuove disavventure, per un percorso di crescita degli interpreti insieme ai rispettivi personaggi. Com'è accompagnarli in questo percorso cinematografico? "È interessante" ci dice Valentina Lodovini, "è interessante perché comunque c'è un percorso, c'è una crescita, è bello vedere i figli crescere. Secondo me lo sarà anche per il pubblico, perché in qualche modo siamo un tutt'uno e quindi è bello vedere Camilla e Tito e Bianca crescere, di conseguenza tu ti devi anche rapportare a loro in maniera diversa. È stimolante!"

Il cast sul set di 10 giorni con i suoi

E in questo percorso di evoluzione dei personaggi subentra, come accennato, la gelosia del padre. "È ovviamente virata molto in commedia, con sfumature anche comiche," spiega Fabio De Luigi, "perché credo sia una cosa abbastanza comune. Poi nel caso specifico è un pochino anche ingiustificata, aggiungerei, perché è proprio una gelosia quasi immotivata verso quello che è veramente un bravo ragazzo. Quello su cui si è giocato, al di là di questo tema centrale di cui non possiamo parlare, è anche un po' il trovarsi fra due nuclei familiari molto diversi tra loro: i Rovelli vanno a incontrarsi, per certi versi a scontrarsi, con un'altra famiglia che è la famiglia Paradiso, quindi i genitori del ragazzo che è il fidanzato di nostra figlia, quindi c'è uno spostamento della famiglia a sud che comporta delle dinamiche di scontro e di comicità che si scatenano da queste differenze, oltre che geografiche, caratteriali."