Star Wars: un trailer fan made ripercorre l'intera saga

In attesa di nuove anticipazioni sul film Star Wars: The Last Jedi, i fan potranno ripercorrere tutti i lungometraggi della saga grazie a uno spettacolare trailer realizzato da un fan.

Il video presenta delle sequenze tratte dalle due trilogie girate da George Lucas, da Il risveglio della forza e dal recente spinoff Rogue One: A Star Wars Story, con protagonista l'attrice Felicity Jones nel ruolo di Jyn Erso.

La musica utilizzata è inoltre la stessa dei trailer del film diretto da J.J. Abrams e accompagna le immagini che raccontano la storia di Anakin Skywalker, Han Solo, Luke Skywalker, Leia Organa e dei nuovi arrivati nella storia, Kylo Ren e Rey.

Ecco l'emozionante video:

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Star Wars: un trailer fan made ripercorre...