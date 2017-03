Star Wars: The Last Jedi, svelato il cameo di Justin Theroux

Per non essere da meno di Star Wars: Il risveglio della forza, anche in Star Wars: The Last Jedi si profila la presenza di numerosi camei. l'ultima star ingaggiata per comparire in una scena "memorabile" (pare) sarebbe Justin Theroux.

La notizia giunge a sorpresa, il che ci fa pensare che la sua presenza sarà molto limitata. A quanto pare il personaggio di Theroux, un abile hacker capace di sottrarre dati, comparirà in una scena ambientata su un misterioso pianeta casinò, sequenza girata a Dubrovnik. Finn viene mandato sul pianeta in questione per una missione importante per conto della Resistenza ed è probabile che si imbatta nel personaggio di Theroux per decrittare i dati sottratti al Primo Ordine.

Se la natura del personaggio di Justin Theroux viene mantenuta segreta, sono state invece diffuse sorprendenti anticipazioni sul costume del personaggio, descritto come una "rielaborazione in stile Star Wars dello smoking indossato da Indiana Jones all'inizio di Indiana Jones e il tempio maledetto". A quanto pare Justin Theroux avrà un look alla James Bond. Dal momento che ci troviamo su un pianeta casinò, la notizia potrebbe avere un senso.

Star Wars: The Last Jedi arriverà al cinema il 15 dicembre.

