Star Wars: Gli Ultimi Jedi, un Porg infastidisce BB8 in un nuovo corto animato!

Qualche settimana fa è stata introdotta al grande pubblico una nuova creaturina che sarà tra i protagonisti di Star Wars: Gli ultimi Jedi! Si tratta del Porg ossia una specie del pianeta Ahch-To, luogo dove Luke Skywalker si è ritirato in esilio negli anni che hanno seguito la Battaglia su Endor!

Leggi anche: Star Wars: Gli Ultimi jedi, nel primo trailer Luke e Rey si preparano alla fine di un'era!

Il simpatico Porg ha tutte le carte in regola per essere il nuovo fenomeno del web, nonchè oggetto di una già iniziata intensa campagna di marketing. Molto probabilmente, come successo in Star Wars: Il risveglio della forza con BB8, sarà una delle action figures più richieste da mettere sotto l'albero di Natale il prossimo Dicembre.

Sul canale youtube di Star Wars sono stati presentati diversi corti animati intitolati Star Wars Blips, in questi troviamo diversi personaggi della saga (tra cui l'inedito BB-93) interagire tra di loro in simpatiche situazioni. L'ultimo corto uscito ci mostra uno dei Porglets (i cuccioli Porg) girovagare per il Millennium Falcon infastidendo Chewbacca e BB8! Ecco il filmato:

Star Wars: Episode VIII, scritto e diretto da Rian Johnson, vedrà il ritorno degli eroi di Star Wars: Il risveglio della forza. Tra i nuovi membri del cast troviamo Benicio Del Toro, Laura Dern e Kelly Marie Tran. Star Wars: Gli Ultimi Jedi uscirà nelle sale cinematografiche il 13 Dicembre 2017!

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Star Wars: Gli Ultimi Jedi, un Porg infastidisce...