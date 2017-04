Star Wars: Gli Ultimi Jedi, il regista spiega perché la cicatrice di Kylo Ren è diversa

Con l'arrivo del teaser trailer di Star Wars: Gli Ultimi Jedi, i fan più attenti hanno notato che la cicatrice di Kylo Ren (Adam Driver) è in un punto diverso rispetto a dove l'avevamo vista in Star Wars: Il risveglio della forza. Il regista Rian Johnson è intervenuto su Twitter spiegando la ragione del cambiamento.

@origonalname113 @mutlubulutlar @StarWarsNewsNet @TheLastKylo It was my decision to slightly adjust it, and that was my justification. It honestly looked goofy running straight up the bridge of his nose