Star Wars: chi è l'ultimo jedi? Alcune teorie sul titolo dell'Episodio VIII

L'annuncio da parte di Lucasfilm del titolo ufficiale dell'Episodio VIII di Star Wars, Star Wars: The Last Jedi, ha scatenato le reazioni più disparate nei fan. In molti si sono messi di buona lena per cercare di capire cosa si nasconde dietro il titolo in questione. Chi è l'ultimo jedi? Di seguito abbiamo raccolto le teorie formulate sul web nelle ultime ore.

E' Luke Skywalker

Ipotesi più ovvia. Luke è l'eroe della trilogia originale e colui che l'intero universo di Star Wars: Il risveglio della forza sembrava cercare. Luke viene definito "l'ultimo Jedi" nei titoli scorrevoli del film. Darth Vader aveva fatto eliminare quasi tutti i jedi 20 anni prima che Luke nascesse e gli altri sono morti nel corso delle battaglie più recenti. L'account Twitter ufficiale di Star Wars definisce il film "il nuovo capitolo della saga di Skywalker" il che implicherebbe che il jedi del titolo sia proprio lui. Però per il canone Luke potrebbe non essere un vero jedi. Non ha mai avuto un allenamento formale, da giovane non si è mai vestito come un jedi e Yoda dice che non lo diventerà finché non affronterà Darth Vader. E' possibile che ci sia qualcuno più qualificato di lui pronto a essere definito l'ultimo jedi. Dopo tutto Yoda in persona ha detto a Luke ne "Il ritorno dello Jedi che "c'è un altro Skywalker" e all'improvviso Luke dice a Leia che lei possiede la Forza e potrebbe essere una jedi. Perciò....

It's official. STAR WARS: THE LAST JEDI is the next chapter of the Skywalker saga. This December. #TheLastJedi https://t.co/ySkVwQcMTP pic.twitter.com/eHrPgbsRJq — Star Wars (@starwars) 23 gennaio 2017

E' Leia

Ne Il risveglio della forza non viene specificato che Leia abbia seguito le orme del fratello. Ma Yoda sul letto di morte dice a Luke: "Quando me ne sarò andato, sarai l'ultimo Jedi. Luke, la Forza scorre potente nella tua famiglia. Trasferisci gli insegnamenti appresi." In seguito Luke parla a Leia della Forza, e le dice che anche lei possiede lo stesso potere: "A suo tempo imparerai a usarla. Mio padre l'aveva, io ce l'ho e anche mia sorella ce l'ha." Dal momento, però, che Carrie Fisher è scomparsa a dicembre, è improbabile che il resto della trilogia sia incentrato proprio su di lei. Disney ha confermato che Leia non verrà ricreata in digitale perciò non dovrebbe comparire in Star Wars: Episode IX.

E' Rey

Ne Il risveglio della forza abbiamo appreso che Rey ha un legame con la Forza. Sa usare la spada laser e sembra in grado di usare i giochetti mentali dei jedi per sconfiggere gli Stormtrooper e spostare oggetti con la mente. Tutta materia da jedi. Condivide anche un'origine simile a quella dei personaggi della prima trilogia. Rey, come Anakin e Luke, vive in un pianeta desolato ricoperto di sabbia ed è una pilota di talento. Come Anakin, ha una mente fine e come Luke, non conosce i suoi genitori. E' perciò possibile che sia proprio lei l'ultima jedi. Alla fine de Il risveglio della forza la vediamo in piedi di fronte a Luke e sembra plausibile che in futuro lui la possa addestrare a usare la Forza.

E' Kylo Ren

Ne Il risveglio della forza Han Solo dice a Rey: "Luke stava addestrando una nuova generazione di Jedi. Uno di loro, un apprendista, si è ribellato contro di lui e ha distrutto tutto. Luke si è sentito responsabile e si è allontanato da tutto." Il ribelle in questione è il figlio di Leia e Han Solo, Ben Solo (noto come Kylo Ren). Che il futuro di Star Wars ci riservi la redenzione di Ben Solo? Mentre si allenava per diventare un jedi, Ben è stato tentato dal Lato Oscuro della Forza e dal leader supremo Snoke. Che ne sarà di lui in futuro?

E' Finn

L'ex Stormtrooper ha il desiderio innato di fare ciò che è giusto e di combattere a fianco dei ribelli, inoltre sa usare una spada laser. La scelta di fare di Finn l'ultimo jedi sarebbe più che sorprendente, ma niente è impossibile. Finn, come Anakin, Luke e Rey, sembra essere un orfano, se questo è il criterio scelto da Lucasfilm per i suoi protagonisti jedi.

E' un gruppo di personaggi

Dal momento che la parola jedi potrebbe essere sia singolare che plurale, tra le teorie diffuse sul web ve n'è una che ipotizzerebbe la presenza degli ultimi jedi, un gruppo di persone guidate da Luke con Rey e altri personaggi, pronti a combattere il Primo Ordine e Kylo Ren. Del team potrebbe far parte anche il pilota Poe Dameron. Vedere un gruppo di jedi combattere insieme contro l'Impero potrebbe essere una svolta interessante.

Perché il logo in rosso?

Molti fan si sono chiesti perché Disney e Lucasfilm abbiano scelto una grafica rossa per il nuovo titolo quando il logo dei precedenti film era bianco o giallo. Forse il colore prescelto indica che nel film scorrerà il sangue e ci saranno dei decessi importanti? O forse è solo un omaggio al passato?

Another interesting #StarWars thing: these titles were both in red as well, but they were the last installments of their trilogies. pic.twitter.com/LkWObTaFcr — Amy Ratcliffe (@amy_geek) 23 gennaio 2017

L'ultimo jedi è Jar Jar Binks

Ebbene sì, il web è grande e c'è spazio per tutte le teorie. perfino questa. A quanto pare su Reddit sarebbe in corso una discussione in cui si sostiene che Jar Jar, al di là dell'aspetto e dei comportamenti da sciocco, sarebbe un esperto di arti marziali e controllo della mente. Che sia proprio lui l'ultimo jedi a dispetto di tutte le apparenze?

