Star Trek Beyond, stasera in prima tv esclusiva su Sky Cinema Uno HD

Patrizio Marino

Star Trek Beyond, il terzo capitolo della serie reboot rilanciata da J.J. Abrams nel 2009, candidato agli Oscar 2017, con Chris Pine (Wonder Woman), Zachary Quinto (Heroes) e Idris Elba (Golden Globe per l'interpretazione in Luther) arriva in prima visione esclusiva lunedì 1 maggio alle 21.15 su Sky Cinema Uno HD e Sky 3D e alle 21.45 su Sky Cinema Hits.

L'equipaggio dell'Enterprise arriva nella stazione stellare di Yorktown, dove riceve una richiesta d'aiuto da una nebulosa inesplorata nelle vicinanze. La richiesta di soccorso si rivela essere una trappola: l'Enterprise subisce un durissimo attacco da uno sciame di navi aliene e viene distrutta. I superstiti dell'equipaggio atterrano su un vicino pianeta dove dovranno affrontare un nuovo nemico: il malvagio tiranno Krall, un ex marine pluridecorato in cerca della propria personale vendetta contro la Federazione.

Arricchiscono il cast stellare anche Simon Pegg (L'alba dei morti dementi, Hot Fuzz), Karl Urban (Il signore degli anelli - La compagnia dell'anello), Zoe Saldana (Avatar), Sofia Boutella (Kingsman: Secret Service), John Cho (FlashForward) e Anton Yelchin.

Un paio di curiosità: la regia, per la prima volta nella serie reboot non viene affidata a J.J. Abrams (contemporaneamente impegnato nelle riprese di Star Wars: Il risveglio della forza) ma a Justin Lin (Fast and Furious - Solo parti originali); il compositore alla colonna sonora del film è Michael Giacchino, italo-americano già vincitore del Premio Oscar alla miglior Colonna Sonora nel 2010 per Up.

Per gli appassionati, l'appuntamento comincia già dalle 15.05 su Sky Cinema Hits con i due capitoli precedenti Star Trek e Into Darkness - Star Trek.

Infine, giovedì 4 maggio alle 21.00 su History Hd (canale 407 di Sky) da non perdere Star Trek, Nascita di una leggenda. Il documentario ricostruisce la genesi e il successo del capolavoro fantascientifico creato da Gene Roddenberry, e diventato, anche grazie a diversi spin-off televisivi e film, un fenomeno planetario. A raccontare la saga i tanti attori che ne hanno fatto parte, tra cui Whoopi Goldberg e Leonard Nimoy, il celebre Spock, intervistato poco prima di morire.

