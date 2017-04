Mother!: il nuovo film di Aronofsky con Jennifer Lawrence sarà un horror

Cristiano Ogrisi

Darren Aronofsky è un regista che non ha alcun problema a spaziare tra i generi. Nonostante spesso il risvolto principale dei suoi film sia drammatico, ha sempre variato il mood dei suoi film, dal dramma quasi realistico di The Wrestler, al trip visivo di Requiem for a Dream e Pi - il teorema del delirio, fino a progetti visivamente imponenti come Noah o L'albero della vita. Quindi quando si parla di un progetto misterioso, nel caso di Aronofsky lo è davvero.

Finora eravamo a conoscenza solo del titolo ufficiale del prossimo film, ovvero Mother!, e del ricco cast composto da Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Domhnall Gleeson, Michelle Pfeiffer, Ed Harris e Kristen Wiig. Per la prima volta il regista non lavorerà con Clint Mansell alla colonna sonora, ma la Paramount nei giorni scorsi ha rivelato che Mother! sarà un ritorno alle radici horror del regista.

The Wrap ha riportato che il direttore della distribuzione Paramount, Kyle Davies, ha promesso brividi e tensione dal prossimo film di Aronofsky e ha dichiarato che il regista sta lavorando sullo stesso tono de Il cigno nero, che gli è valso 5 nomination agli Oscar del 2011. The Wrap ha rilasciato anche una sinossi ufficiale:

"La relazione di una coppia è messa alla prova quando alcuni ospiti indesiderati si presentano a casa loro, devastando la loro tranquilla esistenza."

La Paramount ha confermato l'uscita del film il 13 Ottobre 2017, scelta mirata sia per portare Mother! nella awards season, sia per presentare l'inquietante film nel ricco slot pre-Halloween. Altri film previsti per ottobre sono Saw: Legacy, Insidious 4, Blade Runner 2049 e il nuovo capitolo di Cloverfield.

