La Notte degli Oscar 2017: la cerimonia in chiaro su TV8!

Preparate i popcorn e le patatine e soprattutto fate scorta di caffè o coca cola, perché la Notte degli Oscar si avvicina e anche quest'anno potrà essere vista da chi non ha Sky! Come previsto infatti, lo show andrà in onda a partire dalle 22.50 sia su Sky Cinema Oscar che in chiaro su TV8 (al tasto 8 del telecomando)

Ad introdurre l'89° edizione degli Academy Awards, dalle 22.50, saranno presenti in studio il critico cinematografico Gianni Canova e i giornalisti Francesco Castelnuovo e Denise Negri, che accompagneranno gli spettatori lungo l'arco dell'intera serata, commentando i momenti salienti della cerimonia. Gli spettatori avranno inoltre la possibilità di seguire e commentare l'evento con l'hashtag #SkyCinemaOscar.

Di seguito l'elenco delle nomination agli 89esimi Academy Awards.

