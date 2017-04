Oscar: nuove regole per la categoria Miglior Film d'Animazione

Cristiano Ogrisi

L'Academy of Motion Pictures Arts and Sciences ha modificato alcune regole che cambieranno le tipologie di film che vedremo nominati. La novità più grande si avrà nel settore del Miglior Film D'Animazione: di solito, le nomination di ogni categoria vengono fatte dagli addetti ai lavori di quel settore (Miglior Montaggio dai montatori, Miglior Fotografia dai direttori della fotografia e così via) e poi tutta l'Academy vota i vincitori. Unica eccezione la categoria Miglior Film, le cui nomination vengono assegnate da tutti i giurati dell'Academy, nessuno escluso. Variety ha riportato oggi che la categoria Miglior Film D'Animazione, dagli Oscar 2018, sarà trattata come quella del Miglior Film, ognuno potrà fare le sue nomination, anche se non del settore:

"Gli inviti a far parte della commissione delle nomination per il Miglior Film d'Animazione saranno inviati a tutti i membri attivi dell'Academy, invece che solamente agli esperti del settore. Le votazioni si baseranno sulle preferenze invece che su una votazione numerica. I partecipanti alle votazioni potranno vedere i film al cinema, attraverso il sito dell'Academy o grazie all'invio di DVD, così da poter votare."

Quest'iniziativa potrebbe, però, colpire la varietà di titoli che ha sempre popolato la categoria dell'animazione. Film come La tartaruga rossa, La canzone del mare e La mia vita da zucchina sono sconosciuti ai più, e hanno ottenuto visibilità solo dopo una nomination all'Oscar. Aprendo le votazioni a tutti, film di grandi produzioni come Baby Boss e Cattivissimo me 3 potrebbero comparire nelle nomination 2018.

