Jared Leto non ha visto Suicide Squad!

Tutti hanno un'opinione sulla performance del Joker in Suicide Squad. Tutti escluso il titolare del ruolo. Jared Leto ha ammesso di non aver visto il film. L'attore ha spiegato di non riguardare mai le proprie performance, neppure Dallas Buyers Club che gli ha regalato un Oscar.

"Quando ti guardi, diventa una questione soggettiva... Non ho mai visto Dallas Buyers Club. Credo che riguardare i propri film sia un processo troppo soggettivo. Ti compiaci di ciò che hai fatto e lo vorresti ripetere, oppure non ti piaci e ti abbatti. Non credo che faccia per me. Ma ho letto le sceneggiature, perciò so che cosa succede."

Jared Leto svela di non avere ancora visto neppure Blade Runner 2049, anche se prima o poi lo farà. Esiste, però, un'eccezione: Requiem for a Dream lo ha guardato.

