Jackie: due clip tratte dal film con protagonista Natalie Portman

Arriverà nelle sale italiane il 23 febbraio il film Jackie, diretto da Pablo Larrain e con protagonista il premio Oscar Natalie Portman.

Nel lungometraggio si racconta quanto accaduto alla first lady dopo il 22 novembre 1963 giorno in cui, durante un viaggio a Dallas, suo marito John venne assassinato. Nelle due settimane successive Jacqueline dovette consolare i suoi due bambini, lasciare la casa che aveva restaurato con grande fatica e pianificare le esequie di suo marito. Jackie capì subito però che quei sette giorni sarebbero stati decisivi nel definire non solo l'immagine e l'eredità storica di John F. Kennedy, ma anche come lei stessa sarebbe stata ricordata.

In attesa della distribuzione nei cinema, sono state ora diffuse due nuove clip del lungometraggio candidato a tre premi assegnati dall'Academy.

