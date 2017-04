"Io sto con la sposa": stasera su Sky il docufilm di Gabriele Del Grande, detenuto in Turchia dal 10 aprile

Sabato 22 aprile andrà in onda alle 19.30 su Sky Arte HD e Sky TG24 Active Io sto con la sposa, il docufilm firmato con Antonio Augugliaro e Khaled Soliman Al Nassiry da Gabriele Del Grande, il giornalista e documentarista fermato al confine fra Turchia e Siria il 10 aprile scorso e da allora trattenuto in nel centro di detenzione amministrativa di Mugla, sulla costa egea della Turchia.

Un poeta palestinese siriano e un giornalista italiano incontrano a Milano cinque palestinesi e siriani sbarcati a Lampedusa in fuga dalla guerra, e decidono di aiutarli a proseguire il loro viaggio clandestino verso la Svezia. Per evitare di essere arrestati come contrabbandieri però, decidono di mettere in scena un finto matrimonio coinvolgendo un'amica palestinese che si travestirà da sposa, e una decina di amici italiani e siriani che si travestiranno da invitati. "Chi mai chiederebbe i documenti a una sposa?", si sono detti i tre registi dell'impresa e del film. Così mascherati, attraverseranno l'Europa da Sud a Nord, in un viaggio di quattro giorni e tremila chilometri. Un'avventura carica di emozioni che oltre a raccontare le storie e i sogni dei cinque palestinesi e siriani in fuga e dei loro accompagnatori, mostra un'Europa sorprendente. Una comunità transnazionale, solidale e goliardica che riesce a farsi beffa delle leggi e dei controlli della Fortezza con una messa in scena che ha dell'incredibile. Eppure è il racconto in presa diretta di una storia realmente accaduta sulla strada da Milano a Stoccolma tra il 14 e il 18 novembre 2013.

Dopo aver concluso le riprese, i realizzatori del film hanno avviato il 18 maggio 2014 una campagna di crowdfunding per finanziare e completare la post-produzione del film entro il 16 luglio 2014, in tempo per presentarlo alla 71ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia nella sezione Orizzonti, prima di sbarcare in sala.

