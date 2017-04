Gabriele Del Grande è libero: il regista è stato rilasciato dalle autorità turche

Patrizio Marino

Gabriele Del Grande, il documentarista toscano detenuto in Turchia dal 9 aprile, è stato liberato stamattina dalle autorità turche. L'annuncio è stato dato attraverso Twitter dal Ministro degli Interni Angelino Alfano. "Gabriele Del Grande è libero. Gli ho parlato adesso, sta tornando in Italia. Ho avuto la gioia di avvisare i suoi familiari. Lo aspettiamo", queste le parole del Ministro affidate al social network.

Si conclude così felicemente l'odissea di Del Grande, iniziata lo scorso 9 aprile, quando fu arrestato al confine della Siria, mentre stava facendo alcune interviste. Il regista di Io sto con la sposa, ha scelto di atterrare a Bologna, è apparso in buona salute, nonostante lo sciopero della fame che aveva iniziato in prigione, ad accoglierlo i familiari ed Alfano. Anche il Primo Ministro Gentiloni ha espresso la sua soddisfazione via Twitter. Ai giornalisti presenti il regista ha confermato di non conoscere i motivi dell'arresto e che solo stanotte ha saputo che sarebbe stato liberato.

Home News Gabriele Del Grande è libero: il regista è stato...