Il Signore degli Anelli, Andy Serkis: "Inizialmente avevo rifiutato il ruolo di Gollum"

L'attore Andy Serkis, che ha recentemente debuttato alla regia con il film Ogni tuo respiro, ha svelato di aver quasi rifiutato il ruolo di Gollum nella trilogia cinematografica diretta da Peter Jackson.

La star, intervistata dal quotidiano The Guardian, ha ricordato quanto accaduto prima dell'inizio delle riprese dell'adattamento dei romanzi di J.R.R. Tolkien: "Quando ho iniziato a girare Il signore degli anelli mi è piaciuto il rischio. In origine avevo sentito che si sarebbe trattato di doppiare un personaggio realizzato in digitale e non ero interessato. Successivamente ho incontrato Jackson e ho detto 'Voglio un attore che interpreti il ruolo, che sia sul set e prenda le decisioni relative alla parte'".

L'evoluzione della tecnologia ha però permesso agli attori di avere uno strumento in più: "Ora puoi interpretare qualsiasi cosa. La tecnologia si è evoluta ed è possibile catturare un'intera performance, non solo quella del viso, e mi rendo conto di come si tratti di uno strumento importante nel ventunesimo secolo".

