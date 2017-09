Harry Potter, "19 anni dopo" quel giorno è arrivato e J.K. Rowling commenta su Twitter!

Ebbene sì, oggi è il primo settembre 2017 e se tutti i calcoli sono giusti, è esattamente oggi che James, Albus, Rose e Scorpius si sono imbarcati sul treno scarlatto in partenza da King's Cross verso la più importante scuola di stregoneria e magia d'Inghilterra, la splendida Hogwarts, dove dominano le quattro Case in cui tutti segretamente ci siamo sorteggiati. Nonostante la saga letteraria firmata da J.K. Rowling si sia conclusa nel 2007, le avventure di Harry, Ron ed Hermione si sono svolte in realtà negli anni '90.

Leggi anche: Harry Potter: Che fine hanno fatto i protagonisti?

Scoprirlo è abbastanza semplice, basta fare due conticini grazie alla festa organizzata per Nick QuasiSenzaTesta per il suo 500esimo giorno di morte: sulla torta infatti è indicata la data 1492, il che colloca Harry Potter e la camera dei segreti nel 1992. Seguendo questa linea temporale, la battaglia finale tra la "resistenza" e Voldemort con i suoi Mangiamorte avviene nel 1998. L'epilogo che vede i nostri eroi ormai adulti, accompagnare i loro piccoli alla stazione avviene diciannove anni più tardi, nel 2017. Tutti i potterheads sanno benissimo che l'Hogwarts Express parte il primo settembre e voilà, eccoci a salutare metaforicamente Rose, James e Albus Severus dal binario 9 3/4.

Leggi anche: Harry Potter: 10 cose che (forse) non sapete sulla saga

La Rowling ha commentato l'evento con due tweet: nel primo conferma i calcoli dei fan "Oggi è il giorno in cui Albus Severus Potter sale a bordo dell'Hogwarts Express a King's Cross per la prima volta", mentre nel secondo risponde a un fan che commentava gli sbaciucchiamenti di Teddy (il figlio di Tonks e Lupin) e Victoire (la figlia di Bill e Fleur) "Per favore, dategli un po' di privacy".

Leggi anche: Tilda Swinton: "Ecco perché non amo i film di Harry Potter"

Home News Harry Potter, "19 anni dopo" quel giorno è...