Zona Bianca stasera su Rete 4, ospite Matteo Renzi: la rivolta in Francia e gli altri temi della puntata

Oggi, 3 luglio, su Rete 4 alle 21:20, torna Zona Bianca, il programma di attualità e approfondimento, condotto da Giuseppe Brindisi in prima serata, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Nella puntata di stasera, l'ospite in studio sarà Matteo Renzi, con cui si discuteranno numerosi argomenti di attualità e politica. Nel mese di luglio, Zona Bianca andrà in onda due volte a settimana, il lunedì e il mercoledì.

Zona Bianca del 3 luglio

Ospiti:

Al centro della puntata un'intervista al leader di Italia Viva Matteo Renzi. Con l'esponente politico si affronteranno vari argomenti legati sia alla situazione italiana che allo scenario internazionale

Proteste in Francia

Il programma di Rete 4 si occuperà delle proteste che stanno incendiando la Francia. Dopo l'omicidio del 17enne Nahel a Nanterre, ucciso da un agente di polizia che ora si trova in carcere, la situazione nel paese è precipitata con numerosi incidenti che hanno messo a ferro e a fuoco le città, con tensione crescente tra manifestanti e polizia.

Omicidio di Michelle Causo

Nel corso della serata, ampio spazio sarà dedicato al tragico omicidio di Michelle Causo, avvenuto a Primavalle. La polizia ha arrestato un 17enne, che si trova detenuto nel carcere di Casal del Marmo. Sul corpo della vittima il suo assassino avrebbe infierito con almeno sei coltellate. L'autopsia ha confermato il tentativo di Michelle di difendersi. Caso già trattato, con aggiornamenti in diretta, la scorsa settimana, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.

Il caso della scomparsa di Kata

E ancora, una pagina sul caso della piccola Kata, 5 anni, di origini peruviana, scomparsa lo scorso 10 giugno mentre la mamma era al lavoro e lei giocava nel cortile di una casa occupata di Firenze. Le immagini registrate dalle telecamere della zona, mostrano la bambina uscire dal cortile del palazzo e poi rientrarvi. Il condominio ha più di un'uscita. Nel corso dello spazio ci sarà un focus sul problema delle occupazioni abusive.