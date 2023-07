Zona Bianca: Giuseppe Brindisi intervista Antonio Tajani, il nuovo segretario nazionale di Forza Italia

Stasera su Rete 4, in prima serata, alle 21:20, torna Zona Bianca, il programma di attualità condotto da Giuseppe Brindisi. Nel corso della trasmissione, attraverso interviste, inchieste, collegamenti in esterna e ospiti in studio si affrontano temi che riguardano l'attualità politica, la cronaca e lo spettacolo.

Nella puntata del 17 luglio, Giuseppe Brindisi intervista il ministro degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani, con cui affronterà, tra i vari argomenti, la sua recente nomina a segretario nazionale di Forza Italia dopo la morte di Silvio Berlusconi.

Inoltre, la puntata affronterà il conflitto tra la maggioranza di governo e magistratura e la riforma della giustizia

Ampio spazio sarà dedicato anche ai temi rincari sui generi alimentari; nel corso della serata anche un approfondimento sul tema sicurezza e immigrazione, sul caldo che sta facendo registrare le temperature più alte di sempre e sulle diete, spesso ingannevoli e pericolose per la salute.

Nella parte finale di Zona Bianca, ci sarà un'intervista a tutto tondo ad Al Bano.

Nella scorsa puntata Zona Bianca si è occupata dell Caos taxi, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity

