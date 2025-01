Zoe Saldaña ringrazia James Cameron: "Grazie a registi come lui continuo a crescere come artista"

L'attrice Zoe Saldaña ha voluto ringraziare registi come James Cameron, che le ha inviato un messaggio subito dopo la vittoria ai Golden Globes, per avere fiducia in lei.

Zoe Saldaña ha rivelato di aver ricevuto un messaggio di James Cameron subito dopo la vittoria ai Golden Globes 2025.

L'attrice ha infatti conquistato la prestigiosa statuetta per la sua performance nel film Emilia Perez, diretto da Jacques Audiard.

Il messaggio di Cameron a Zoe Saldaña

Rispondendo alle domande della stampa dopo la vittoria, Zoe Saldana ha voluto rivolgere un ringraziamento ai registi che l'hanno scelta per i loro film durante la sua carriera durata 25 anni.

L'attrice ha quindi rivelato chi le ha scritto immediatamente dopo la sua vittoria: "Ero seduta nel pubblico e ho ricevuto un messaggio da James Cameron, che ora è da qualche parte in Nuova Zelanda a lavorare al montaggio di Avatar: Fire and Ash. E lui, dopo tutti questi anni, crede in me. Per me, quello nutre il mio desiderio di continuare a crescere come artista".

L'attrice nel film Emilia Perez

Saldana ha aggiunto: "Ciò che provo è gioia perché c'è un senso di presenza. Sono in questo settore da 25 anni. Ho sempre lavorato. Ho sempre avuto dei buoni esseri umani, dei filmmaker fantastici e indubbiamente di talento che credono in me, scommettono su di me e si fidano di me costantemente. Questo è essenziale per la mia continuazione come artista. Sono felice. Ho 46 anni. C'è stato un momento alcuni anni fa in cui stavo pensando: 'Vado in una fattoria e inizio a occuparmi di un giardino?'. Ma la verità è che sono completamente un'artista e ho bisogno di creare ogni giorno. Non so semplicemente cosa farei".

L'attrice ha quindi ringraziato Jacques Audiard: "Sono in debito con registi come lui che, dopo conversazioni, audizioni e promesse che posso fare qualcosa, decidono realmente di scommettere su di me. E ha funzionato".

Le lodi del regista di Avatar

Il regista della saga di Avatar, intervistato a ottobre da Variety, aveva sostenuto di aver lavorato con attori premio Oscar e di non ritenere Zoe inferiore a loro. Cameron aveva aggiunto: "Ma, visto che nel mio film interpreta un personaggio in CG, in qualche modo non conta, convinzione che per me non ha alcun senso. Può passare dall'essere regale a totalmente selvaggia in due nanosecondi. La donna è feroce, è una dannata leonessa".