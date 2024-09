Zoe Saldana: "Sono pronta a dirigere il mio primo film: mi piacerebbe iniziare con un action movie"

Zoe Saldana si sente pronta a fare uno step ulteriore nella propria carriera e vivere la sua prima esperienza da regista. Ospite di una sessione di Q&A al Toronto International Film Festival, l'attrice ha parlato dei suoi obiettivi futuri.

Dopo decenni di esperienza come attrice, Saldana vorrebbe cimentarsi anche nella regia di film d'azione, come James Bond o The Equalizer, o heist movie come Heat - La sfida di Michael Mann. Un desiderio espresso proprio durante il festiva canadese.

La regia di 007

"Non ho mai visto una donna dirigere un film di James Bond. Mi piace The Equalizer. Guardiamo programmi polizieschi, quindi magari accadrà in futuro. Sono sempre stata attratta dai film sulle rapine. Heat è un film che devo vedere almeno una volta all'anno e analizzarlo. Il modo in cui Michael Mann unisce tutto, il modo in cui tutti recitano. Mi piacerebbe iniziare con un film d'azione o di rapina". ha spiegato Saldana.

Zoe Saldana in una scena di Emilia Pérez

L'action movie è soltanto un genere con il quale iniziare ma Zoe Saldana non vuole assolutamente chiudersi in un genere:"Non mi metto mai in una scatola. Posso fare qualsiasi cosa. Proprio come Ang Lee che ha diretto Ragione e sentimento, giusto? Potrei anche fare un adattamento di Jane Austen al giorno, non si sa mai".

Zoe Saldana ha precedentemente diretto un corto intitolato Kaylien nel 2011 e un episodio della serie tv Ropes nel 2012. L'attrice ha partecipato al Toronto International Film Festival per promuovere la sua nuova comedy Emilia Pérez, pronta a debuttare su Netflix a novembre.

Nel film di Jacques Audiard, presentato all'ultimo Festival di Cannes, troveremo anche Karla Sofía Gascón, Selena Gomez, Édgar Ramirez, Adriana Paz e Mark Ivanir. Il film è stato distribuito nelle sale cinematografiche francesi il 21 agosto mentre in Italia è stato acquistato per la distribuzione da Lucky Red.