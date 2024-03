Zhang Yimou riceverà il premio alla carriera al Far East Film Festival 2024 di Udine

Il regista veterano cinese Zhang Yimou sarà ospite del Far East Film Festival 2024, che si terrà a Udine dal 24 aprile al 2 maggio, dove riceverà il premio alla carriera. Il programma includerà un omaggio al regista di culto con la proiezione di tre film: il suo thriller politico del 2023 Under the Light" nella sezione competitiva; e le versioni restaurate di _Vivere! e Lanterne rosse nella sezione dei classici restaurati.

Questi ultimi film restaurati saranno presentati in prima mondiale alla presenza del leggendario produttore taiwanese Chiu Fu-sheng, a cui verrà consegnato il Gelso d'Oro alla Carriera.

Il programma

Zhang Yimou

Il programma del Far East Film Festival 2024 comprende 74 film in totale (47 in concorso e 28 fuori concorso) provenienti da 11 paesi. Due i film di apertura. Il compito di dare il via alle danze toccherà a YOLO, campione d'incassi cinese che porta la firma della famosa attrice comica Jia Ling, qui in duplice veste di regista e protagonista. Al centro della storia una donna che, in modo del tutto inatteso, darà una svolta alla propria vita indossando i guantoni da boxe. Il secondo titolo della serata, Citizen of a Kind della regista Park Young-ju, è una action comedy che ruota attorno a una mamma single, disoccupata e vittima di fishing.

Tra i titoli da segnalare 13 Bombs dell'indonesiano Angga Dwimas Sasongko; The Goldfinger di Felix Chong in arrivo da Hong Kong così come il dramma giornalistico investigativo In Broad Daylight di Lawrence Kan, e inoltre una selezione di dieci film giapponesi che include (Ab)normal Desire di Kishi Yoshiyuki, il thriller poliziesco Gold Boy di Kaneko Shusuke e il dramma sul rapimento Missing di Yoshida Keisuke.

Gli undici titoli del festival provenienti dalla Corea del Sud includono il thriller politico e grande successo 12.12: The Day, le due parti del fantasy Alienoid del 2022 e del 2024; Exhuma, un dramma sull'esorcismo che è il più grande successo al botteghino di quest'anno e una commedia d'azione. The Roundup: Punishment, con la star coreano-americana Don Lee.