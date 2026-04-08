Zerocalcare svela la data d'uscita di Due Spicci, la sua nuova serie Netflix

Dopo varie anticipazioni e un teaser, il fumettista romano ha annunciato la data in cui finalmente potremo gustarci la sua terza serie animata, sempre sulla piattaforma digitale

Condividendo il poster ufficiale della serie, Zerocalcare e Netflix hanno annunciato la data d'uscita di Due Spicci, la terza serie d'animazione realizzata in collaborazione e in arrivo sulla piattaforma.

Dopo un primo post in cui invitava i suoi followers a scoprire la data attraverso un contest online, questa è stata rivelata con la pubblicazione del poster ufficiale della serie.

Strappare lungo i bordi: Zerocalcare e l'armadillo in una scena della serie animata

Quando esce in streaming Due Spicci di Zerocalcare

La nuova serie di animazione creata, scritta e diretta da Zerocalcare, che arriverà solo su Netflix il 27 maggio.

Prodotta da Movimenti Production, parte di Banijay Kids & Family, in collaborazione con BAO Publishing, Due Spicci vede il ritorno di Zero, dell'Armadillo, la sua coscienza, con l'inconfondibile voce di Valerio Mastandrea, e dei personaggi storici dell'universo di Zerocalcare.

Due Spicci, la locandina della serie di Zerocalcare

La trama della nuova serie animata

Al momento i dettagli sulla trama completa di Due Spicci sono molto pochi e si conosce solamente la sinossi pubblicata da Netflix al momento dell'annuncio ufficiale del progetto con il primo teaser trailer. Potete leggerla di seguito.

Zero e Cinghiale gestiscono un piccolo locale, ma problemi economici, incomprensioni e vite personali che si complicano più del dovuto mettono entrambi sotto pressione. Il ritorno di una figura dal passato di Zero e responsabilità inattese fanno precipitare una situazione già fragile, costringendo tutti a confrontarsi con scelte difficili.

L'anteprima al Salone del Libro di Torino

In vista dell'uscita su Netflix, Zerocalcare presenterà la serie al Salone Internazionale del Libro di Torino il 16 maggio nel panel "Zerocalcare - Due spicci e non solo", raccontando in anteprima la realizzazione di questo suo terzo progetto e approfondendo il suo viaggio di scoperta e crescita, sia personale che professionale, all'interno del mondo della serialità animata.