Zendaya:"C'è qualcosa di speciale nel vedere un film in sala"

Sebbene il termine abbia perso un po' di smalto dai tempi di Clark Gable e Rita Hayworth, l'idea di "star del cinema" è ancora viva e vegeta in figure moderne come Zendaya. Tuttavia, nonostante la sua presenza radiosa sui tappeti rossi e nei film più o meno importanti, la giovane star si oppone all'etichetta.

L'importanza del cinema per Zendaya

In una recente intervista per Vanity Fair, Zendaya si è soffermata sul modo in cui può usare la sua notorietà per mantenere alcuni elementi di legacy dell'intrattenimento. "Ovviamente il panorama è cambiato. Il nostro settore è diverso con lo streaming e i social media. Non cerco di pensare troppo a questo aspetto", ha detto Zendaya a proposito dell'essere considerata una grande star. "Quello a cui penso è qualcosa che ritengo importante: cercare di mantenere i film nelle sale".

Per Zendaya, questa missione non riguarda solo la possibilità di vedere il suo lavoro nel miglior formato possibile, ma anche di mantenere vivo il botteghino e le vendite in sala. L'attrice è anche affezionata allo spazio che le sale cinematografiche creano.

"Ci sono molte persone che lavorano in un cinema. E ci sono molti piccoli cinema a conduzione familiare in tutto il mondo che vogliamo continuino a esistere", ha detto Zendaya. "Penso che ci sia qualcosa di così speciale nell'andare al cinema e vivere un film in quel modo, con un gruppo di sconosciuti. Sono cresciuta passando tutto il giorno al cinema. Nei primi anni 2000 non c'era altro da fare dopo la scuola. Dicevamo sempre: 'Ci vediamo al cinema. Andiamo a vedere quello che c'è'".

In questo senso, tutto il lavoro associato all'essere una star del cinema, per lei, è solo un mezzo per proteggere un'istituzione. "Cerco di concentrarmi sulla possibilità di far vivere alle persone l'esperienza del cinema e di farla continuare", ha dichiarato Zendaya a Vanity Fair. "Questo comporta fare un sacco di press tour e indossare abiti appariscenti per convincere la gente ad andare il film in sala".