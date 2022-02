Zendaya: Madama Tussauds risponde alle critiche rivolte alla statua di cera dell'attrice

La statua di cera dedicata a Zendaya creata per il museo di Madame Tussauds ha suscitato grandi polemiche e critiche e ora i responsabili hanno risposto con un comunicato ufficiale.

L'opera si ispira al look della star della trilogia di Spider-Man avuto in occasione del Gala To The Rescue! del 2017.

Un portavoce di Madame Tussauds ha ora risposto alle critiche dei fan di Zendaya, che avevano sostenuto la statua somigliasse maggiormente a Kyle Jenner a causa del completo dal colore acceso con cui è ritratta e avesse un'espressione poco sorridente che non ricorda in nessun modo quella della loro beniamina.

Come riporta il sito di TMZ, la difesa del lavoro compiuto invita ad attendere prima di condividere commenti negativi: "I nostri artisti di talento hanno creato la nostra nuova riproduzione di Zendaya utilizzando delle misure e dei riferimenti presi nel 2015, quando ha posato per noi... Capiamo che quando i fan sono incredibilmente appassionati possano avere delle sensazioni diverse, ma invitiamo ad attendere fino a quando la vedranno da vicino".

Per ora, quindi, i responsabili di Madame Tussauds non hanno alcuna intenzione di mofidicare l'opera o intervenire per andare incontro alle critiche ricevute online.