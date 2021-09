Zendaya elegantissima sulla cover di Vogue UK: "La salute mentale deve diventare una priorità"

Zendaya, principalmente nota per il suo talento recitativo e il suo incredibile senso dello stile, è apparsa sulla copertina di Vogue UK: la star, che ha recentemente presentato il suo nuovo film, Dune, a Venezia e a Parigi, durante l'intervista ha parlato di salute mentale, dicendo che deve diventare una priorità e ammettendo: "Certo che vado in terapia!"

L'attrice di The Greatest Showman, 25 anni, ha anche parlato del suo desiderio di diventare una regista in futuro e, intervistata da la "Bibbia della moda", ha rivelato di essere in terapia e ha insistito sul fatto che è qualcosa che "raccomanderebbe" a chiunque se lo possa permettere.

"Certo che vado in terapia. Voglio dire, se qualcuno possiede i mezzi finanziari per andare in terapia gli consiglierei di farlo." Ha spiegato la star di Malcolm & Marie. "Penso che sia una cosa bellissima. Sai, non c'è niente di sbagliato nel lavorare su te stesso e affrontare queste cose con qualcuno che può aiutarti, qualcuno che può parlarti, che non è tua madre e non ha pregiudizi sul tuo conto."

Parlando invece delle sue ambizioni future per ciò che concerne Hollywood, Zendaya Coleman ha spiegato: "Se mai diventerò una regista, so che le protagoniste dei miei film saranno sempre donne di colore. Devo sbrigarmi e capire come diventare una regista. Sto provando, sto imparando ogni giorno, davvero. Desidero fare molte cose."