Zendaya su Challengers: 'Non interpretare una studentessa del liceo è stato piacevole e un po' spaventoso'

Zendaya ha ammesso che ottenere ruoli diversi da quelli della teenager che va ancora al liceo ha rappresentato una svolta piacevole nella sua carriera, ma al tempo stesso il passaggio l'ha un po' spaventata.

La giovane star sta presentando in queste settimane Challengers, il nuovo film diretto da Luca Guadagnino in cui interpreta un fenomeno del tennis e in cui appare anche in versione trentenne.

Un'esperienza diversa per Zendaya

Parlando della parte interpretata in Challengers, Zendaya ha infatti dichiarato a Vogue: "Sono sempre al liceo da qualche parte. E, badate bene, non sono mai andata al liceo!".

Mettersi alla prova con parti diverse è stata quindi un'esperienza diversa rispetto al solito: "L'ho trovato piacevole. Ed era anche in un certo senso spaventoso perché ho pensato: 'Spero che le persone mi ritengano credibile in un ruolo della mia età, o forse un po' più grande, perché ho amici che hanno figli, o stanno per diventare genitori".

Una carriera iniziata fin da bambina

Zendaya Coleman nella serie A tutto ritmo

L'attrice ha recitato fin da ragazzina e aveva solo 14 anni quando ha ottenuto un ruolo da protagonista nella serie Shake It Up di Disney Channel, per poi passare allo show K.C. Undercover. La star di Dune: Parte Due e dei film di Spider-Man accanto a Tom Holland ha però ammesso che ha delle opinioni contrastanti per quanto riguarda iniziare fin da bambini una carriera nel mondo della recitazione perché ci sono stati molti casi in cui questo ha causato delle conseguenze negative.

Zendaya ha inoltre ammesso che ora che è adulta si è resa conto che essere un'attrice è tutto quello che conosce fin da quando era una bambina, non avendo avuto le esperienze normali che anticipano l'entrata nell'età adulta, crescendo quindi troppo in fretta. L'attrice ha ammesso di aver sentito quasi la necessità di essere sempre perfetta e ciò che gli altri volevano fosse, dovendo essere all'altezza delle aspettative, mentre ora apprezza in modo migliore quello che le accade. Zendaya ha ribadito: "Sono davvero tesa e penso che sia qualcosa che mi porto dietro fin da ragazzina e legata al fatto di non aver mai avuto realmente l'opportunità di provare delle cose. E vorrei essere andata a scuola".