Zelig 30 stasera su Canale 5: Ale & Franz, Sconsolata e tutti i comici dell'ultima puntata

Si chiude con un'ultima puntata esplosiva il viaggio nella memoria di Zelig 30, lo show comico ideato da Gino&Michele e Giancarlo Bozzo e condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Ecco la scaletta dei comici in scena stasera su Canale 5.

Zelig 30 arriva al traguardo finale con un'ultima serata che mette insieme ancora una volta passato e presente dello show che ha segnato un'epoca della televisione italiana. Trent'anni di comicità non si archiviano così facilmente, ma in queste settimane il programma comico ideato da Gino&Michele e Giancarlo Bozzo ci ha fatto fare un piacevolissimo tuffo nel passato, facendo scoprire anche alle nuove generazioni quei comici che ci hanno fatto sbellicare dalle risate.

L'appuntamento è per stasera, lunedì 2 febbraio, in prima serata su Canale 5, con Claudio Bisio e Vanessa Incontrada pronti a salutare il pubblico al termine di un viaggio tra risate, ricordi e tanta nostalgia.

Il gran finale di Zelig 30

Ale e Franz ospiti dell'ultima puntata di Zelig 30

L'ultima puntata di Zelig 30 punta dritto al cuore degli spettatori che hanno accompagnato il programma in questi decenni. Sul palco si alternano numeri storici riproposti dal vivo, frammenti d'archivio e momenti inediti, in un racconto continuo che mescola ironia e memoria. L'effetto è quello di una rimpatriata ben riuscita, in cui i protagonisti di ieri e di oggi si passano idealmente il testimone, mostrando come la comicità sia cambiata insieme all'intero Paese.

A tenere insieme il ritmo della serata è la complicità ormai rodata tra Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, che giocano con il tempo che passa senza mai scivolare nella malinconia.

Gli ospiti speciali e i comici in scaletta questa sera

Anna Maria Barbera è Sconsolata

Per il gran finale, Zelig 30 schiera una vera e propria formazione all-star. Tra gli ospiti d'onore spiccano Ale e Franz, Antonio Albanese e Cochi Ponzoni, protagonisti anche di un momento musicale speciale insieme alla Paolo Jannacci Band. Le sigle storiche delle varie edizioni tornano al centro della scena, trasformandosi in un omaggio a uno dei marchi più riconoscibili del programma.

Accanto a loro, sul palco salgono comici che rappresentano stagioni e stili diversi dello show: Max Angioni, Anna Maria Barbera (porterà la sua iconica Sconsolata? Lo speriamo con tutto il cuore), Paolo Cevoli, Gioele Dix, Maurizio Lastrico, Marco Marzocca, Antonio Ornano, Max Pisu, Gigi Rock, Senso D'Oppio e Dario Vergassola.

Una carrellata di nomi che racconta l'identità multiforme di Zelig, capace di accogliere linguaggi comici lontani tra loro ma uniti dalla stessa voglia di sperimentare.

Confermata anche la presenza di Rocco Tanica, che firma per Bisio e Incontrada alcuni mini musical di pochi minuti. Piccole parentesi surreali e autoironiche, diventate uno dei segni distintivi di questa edizione celebrativa, in cui musica e comicità si intrecciano senza prendersi troppo sul serio.

Dove vedere Zelig 30

L'ultima puntata di Zelig 30 va in onda stasera, lunedì 2 febbraio, dalle 21.30 su Canale 5. La serata è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.