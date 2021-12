Zecchino d'Oro 2021: da oggi su Rai1 la 64esima edizione

Lo Zecchino d'Oro 2021 al via da oggi su Rai1, dalle 17:05, con la sua 64esima edizione, in onda dal 3 al 5 dicembre e condotta da Francesca Fialdini, Paolo Conticini e il direttore artistico Carlo Conti.

Per la precisione: a condurre i primi due pomeriggi saranno Francesca Fialdini e Paolo Conticini, mentre per la finale, domenica 5 dicembre, il duo prenderà posto in giuria per lasciare il testimone al direttore artistico, Carlo Conti, che condurrà la puntata conclusiva.

14 le canzoni in gara, che toccano temi molto diversi, dagli animali alla famiglia, dall'amore per la lettura all'importanza del riciclo; 31 gli autori di testi e musiche, tra i quali importanti firme del panorama musicale italiano come Claudio Baglioni, Marco Masini, Giovanni Caccamo, Flavio Premoli (Pfm), Luca Mascini (Assalti frontali); 17 i piccoli interpreti provenienti da 9 regioni d'Italia, scelti tra migliaia di bimbi durante il casting dello Zecchino d'Oro, svoltosi anche quest'anno online, che canteranno le canzoni insieme al Piccolo Coro dell'Antoniano diretto da Sabrina Simoni.

Tema di questa edizione #UnviaggioBellissimo: lo Zecchino d'Oro è un'avventura in cui si può volare lontano, sulle ali della fantasia, per emozionarsi e divertirsi in musica con tutta la famiglia e gli amici.

Questo il programma dei tre pomeriggi:

Venerdì 3 dicembre, dalle 17.05 inizia la gara con l'ascolto di 7 canzoni

Sabato 4 dicembre, dalle 17.05 la gara prosegue con l'ascolto delle altre 7 canzoni

Domenica 5 dicembre, dalle 17.20 lo Zecchino si conclude con il riascolto di tutte le 14 canzoni in gara e la proclamazione della canzone vincitrice

Tanti gli ospiti che si alterneranno alle esibizioni per fare festa insieme ai Lampo, Milady, Pilou e Polpetta, ovvero i Buffycats della serie animata 44 Gatti, che ritroveremo in diversi momenti di ognuna delle puntate. Molte le novità per questa edizione. Sarà presentato, per la prima volta al pubblico, un nuovo puppet: l'asinello Nunù, legato all'omonima canzone dello Zecchino da 73 milioni di visualizzazioni, che farà compagnia a grandi e piccini durante le puntate (e non solo). Altra sorpresa musicale: "Amazzonia", un brano speciale, che racconta l'importanza del preservare il più grande polmone verde del nostro pianeta, cantato dal Piccolo Coro dell'Antoniano insieme a Orietta Berti. "Amazzonia" è una delle due bonus track, insieme a "Sta passando la tempesta", della compilation del 64° Zecchino d'Oro realizzata con la direzione artistica del maestro Lucio Fabbri, che uscirà il 3 dicembre in tutti i negozi della grande distribuzione, su tutte le piattaforme digitali e in formato edicola.

Il 64° Zecchino d'Oro sostiene la campagna "Operazione Pane" che supporta 17 mense francescane in tutta Italia, garantendo accoglienza e aiuto alle persone e famiglie che vivono in condizioni di grave disagio sociale a partire dal pasto, per guidarle poi in percorsi di inserimento sociale, sanitario e lavorativo. Dal 24 novembre al 19 dicembre 2021, attraverso un sms o una telefonata da rete fissa al numero solidale 45588 sarà possibile sostenere le mense francescane donando un pasto a chi non ha da mangiare e offrendo un aiuto concreto alle migliaia di famiglie che vivono nel disagio. Antoniano, oltre alle 17 mense in Italia, sosterrà anche una realtà francescana che opera ad Aleppo, in Siria, per garantire pasti, ascolto e aiuto alle famiglie che hanno subito il trauma della guerra e che adesso non hanno più nulla. L'iniziativa solidale "Operazione Pane" è sostenuta da Rai per il Sociale.

La diretta si potrà seguire anche in streaming su RaiPlay e sui canali Rai Italia, per il pubblico all'estero. Sulla piattaforma, sarà, inoltre, disponibile anche la diretta in lingua dei segni della finale. Su RaiPlay, durante la diretta, si potranno rivedere: i video dei brani appena cantati, gli interventi degli ospiti, i video delle esibizioni degli anni precedenti, "Le Canzoni animate" ovvero le più belle canzoni dello Zecchino d'Oro. Tutte le puntate saranno come sempre sottotitolate su Rai 1 alla pagina 777 di Televideo.