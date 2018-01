Zachary Quinto tra fenomeni paranormali e UFO in In Search Of

Zachary Quinto raccoglierà l'eredità di Leonard Nimoy, come accaduto nella saga di Star Trek, in occasione del reboot dello show In Search Of di cui sarà anche produttore.

Il progetto ispirato al franchise degli anni Settanta andrà in onda su History ed esaminerà gli inspiegabili fenomeni che si svolgono in tutto il mondo, tra cui avvistamenti di UFO e scoperte legate all'intelligenza artificiale e ai viaggi nel tempo.

L'attore ha dichiarato: "Sono così entusiasta di poter offrire una nuova versione di In Search Of ed esplorare nuove domande e fenomeni con tutte le scoperte compiute nel campo della scienza e della tecnologia avvenute nei quaranta anni di distanza dalla messa in onda della serie originale. Nello spirito del mio caro amico Leonard Nimoy abbiamo intenzione di onorare e portare avanti la sua curiosità senza fine nei confronti del mondo e dell'universo in cui viviamo. Il nostro regista Eddie Schmidt e i nostri partner di Propagate, Universal Television Alternative Studios e FreemantleMedia International hanno dato il via al processo con entusiasmo e intelligenza, e History è la casa perfetta per questa serie unica e coinvolgente".

Ogni puntata affronterà una tematica diversa e racconterà gli argomenti attraverso la prospettiva di testimoni e studiosi che hanno un legame personale con i fenomeni, spiegati anche tramite esperimenti e dimostrazioni.

