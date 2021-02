Zachary Levi tra i protagonisti di Harold and the Purple Crayon

L'attore Zachary Levi sarà uno dei protagonisti di Harold and the Purple Crayon, adattamento cinematografico del libro per bambini.

Zachary Levi sarà uno dei protagonisti del film tratto da Harold and the Purple Crayon , progetto che verrà prodotto da Sony Pictures.

Il progetto non ha ancora un regista nella trasposizione per il grande schermo del racconto già alla base di una serie animata composta da 13 puntate, andata in onda nel 2002 su HBO.

La storia di Harold and the Purple Crayon, scritto da Crockett Johnson, ha come protagonista un bambino di quattro anni che crea un intero mondo, compresa la propria casa, disegnandolo con un pastello speciale.

Il libro, pubblicato nel 1955, ha dato vita a numerosi progetti e storie sequel.

Zachary Levi sarà uno dei protagonisti del lungometraggio live-action la cui sceneggiatura sarà firmata da David Guion e Michael Handelman (Una notte al museo). Per ora i produttori non hanno svelato il ruolo affidato all'attore che, secondo alcune ipotesi, potrebbe forse essere coinvolto come voce narrante come accaduto in occasione dello show animato di HBO che poteva contare sulla presenza di Sharon Stone impegnata a narrare le avventure del piccolo Harold.

Il libro è stato più volte alla base di un possibile adattamento per il grande schermo e nel 2010 Will Smith avebbe dovuto fare parte del team di produttori. Nel 2016 era poi stato sviluppato un lungometraggio animato con la sceneggiatura di Dallas Clayton. Spike Jonze, inoltre, era stato coinvolto in un possibile adattamento per il grande schermo.

Levi, prossimamente, tornerà sul set in occasione di alcuni progetti cinematografici, tra cui l'atteso sequel di Shazam!, il divertente progetto tratto dai fumetti della DC.