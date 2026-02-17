Zach Cregger, ecco la trama di The Flood, l'horror che Netflix si rifiuta di produrre

Dopo Barbarian e Weapons, il regista avrebbe dovuto mettersi al lavoro su un nuovo film horror prodotto da Netflix, ma attualmente il progetto è finito in un limbo dal quale non sembra uscire

L'anno scorso abbiamo saputo che Zach Cregger, regista di Barbarian e Weapons, stava lavorando a un misterioso film horror fantascientifico intitolato The Flood.

Il progetto da allora è però finito in un limbo e non è chiaro se il film verrà mai realizzato. Sembra infatti sempre più probabile che il prossimo progetto di Cregger dopo il reboot di Resident Evil sarà il prequel di Weapons incentrato su zia Gladys di cui si era vociferato.

Tuttavia, sono recentemente emersi alcuni dettagli sulla natura di The Flood e sulla storia che racconterà.

Weapons: una scena con l'inquietante Zia Gladys

Svelati trama e personaggi di The Flood

Daniel Richtman ha condiviso nuovi dettagli sulla trama e sui personaggi del film, descritto come un "survival thriller horror ambientato durante una catastrofica inondazione improvvisa in una città moderna".

"Mentre l'acqua sommerge rapidamente un condominio, un gruppo di residenti rimane intrappolato all'interno, costretto a combattere contro l'innalzamento delle acque, il crollo delle infrastrutture e una creatura mortale in agguato sotto la superficie".

Lo scooper ha anche svelato che i personaggi principali saranno: Kate - La protagonista. Intelligente, cauta e piena di risorse. Diventa gradualmente la leader del gruppo; Ben - Silenzioso e pratico. Aiuta a mantenere il gruppo con i piedi per terra e calmo; Rachel - Una madre disperata lontana dal proprio figlio, che prende decisioni rischiose; Marcus - Tipo diffidente che causa conflitti interni; La Creatura - Un predatore veloce e invisibile che si muove negli spazi allagati; le sue origini rimangono ambigue.

Perché Netflix si rifiuta di produrre il film

A quanto è emerso, Netflix non avrebbe dato il via libera al progetto a causa dell'insistenza di Cregger nel voler vedere distribuito The Flood nelle sale cinematografiche, mentre il colosso dello streaming lo vorrebbe come esclusiva per la sua piattaforma digitale.

Se Netflix dovesse mantenere la propria posizione, non sarebbe la prima volta che perde un regista a causa della sua rigida politica sulle sale. Joseph Kosinski aveva rifiutato un'offerta iniziale per dirigere F1 per Netflix e, poco tempo fa, Greta Gerwig aveva minacciato di abbandonare la regia di Narnia se il suo adattamento non fosse stato distribuito sul grande schermo. Inoltre, anche Emerald Fennell aveva rifiutato un'offerta più alta da Netflix per ''Cime tempestose'', e i co-creatori di Stranger Things, i fratelli Duffer, avrebbero lasciato la piattaforma per passare alla Paramount per lo stesso motivo.