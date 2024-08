Zac Efron rassicura i fan dopo l'incidente in piscina: "Sono felice e in salute"

La star di High School Musical e The Iron Claw ha risposto ai fan preoccupati per le sue condizioni.

Dopo l'incidente nella piscina di una villa a Ibiza venerdì scorso, che l'ha costretto ad un breve ricovero in ospedale, Zac Efron ha rincuorato i propri fan dopo essere stato dimesso dalla struttura ospedaliera in seguito ad una notte di degenza.

Ieri la star ha condiviso sul proprio account Instagram una storia in cui si mostra a torso nudo mentre solleva bilancieri sopra una palla da ginnastica. Una foto accolta con grande sollievo dai fan dopo le notizie degli ultimi giorni.

Il messaggio di Zac Efron

"Felice e in salute, grazie per i messaggi di auguri" ha scritto Efron a corredo dell'immagine. Nelle ultime settimane, l'attore ha trascorso del tempo in Europa, partecipando anche alla cerimonia di apertura dell'Olimpiade di Parigi 2024.

Tuttavia, venerdì Efron è stato rinvenuto nella piscina di una villa a Ibiza dove stava soggiornando da due lavoratori del luogo che l'hanno tirato fuori dall'acqua. Non sono stati forniti ulteriori dettagli e non è chiaro se l'attore abbia avuto un'emergenza medica o fosse a rischio annegamento.

Il suo team non ha fornito informazioni sul motivo del suo ricovero in seguito a quanto avvenuto nella piscina, dichiarando soltanto che si è trattato di una decisione presa per motivi precauzionali. Nell'ultimo periodo Zac Efron ha sofferto diversi problemi di salute ed è ricorso ad un intervento chirurgico correttivo a causa della frattura della mascella.

Al magazine Men's Health, Efron ha raccontato di essere scivolato su un paio di calzini a casa sua, causando l'impatto del proprio mento su una fontana di granito. Conosciuto in tutto il mondo per il ruolo di Troy Bolton in High School Musical, Zac Efron è diventato uno dei performer di Hollywood maggiormente richiesti per il grande schermo.

Nel 2024 si è distinto nel cast di A Family Affair, diretto da Richard LaGravenese, al fianco di Nicole Kidman, Joey King e Kathy Bates.