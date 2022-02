Chi è Yuman, il cantante di Sanremo 2022

Yuman, nome d'arte di Yuri Santos Tavares Carloia, è un cantante di 26 anni, vincitore di Sanremo Giovani 2021 con il brano Mille notti, arrivato tra i big alla 72esima edizione del Festival di Sanremo: canterà in gara la canzone intitolata Ora e Qui.

A proposito del significato della canzone che ha deciso di portare al Festival, durante un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Yuman ha recentemente dichiarato: "È un invito a cogliere l'attimo, il classico 'carpe diem'. Penso che sia il mio momento: sono pronto a tutto e sto lavorando giorno e notte".

Il ragazzo è nato a Roma nel 1996, da madre romana e padre capoverdiano, ed ha nutrito un profondo interesse nei confronti della musica sin da una tenera età, iniziando a scrivere le prime canzoni quando era ancora un adolescente. Nel 2015 si è trasferito a Londra, ed in seguito a Berlino, al fine di approfondire il suo stile musicale.

Yuman, una volta tornato in Italia, ha collaborato prima con la Leave Music ed in seguito con la Universal Music. Nel 2018 è uscito il suo primo singolo, intitolato Twelve, grazie al quale il cantante è stato notato anche all'estero. Nel settembre del 2019 ha pubblicato il suo primo album, Naked Thoughts e lo scorso anno è arrivato il singolo I AM, oltre alla vittoria di Sanremo Giovani 2021.

"Per me andare a Sanremo è come in un videogioco trovare subito il cattivo dell'ultimo livello partendo dal primo. Sento una grande responsabilità, anche perché voglio onorare quella che è stata la scelta di Amadeus di portarmi fino a qui", ha concluso Yuman, durante la medesima intervista.