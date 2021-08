Your Honor 2: Showtime rinnova per una seconda stagione la serie con Bryan Cranston

Showtime ha rinnovato per una seconda stagione Your Honor, serie con Bryan Cranston nei panni di un giudice alle prese con una situazione assai complessa.

La seconda stagione di Your Honor consterà di dieci episodi e sarà interpretata, ancora una volta, da Bryan Cranston nei panni del giudice Michael Desiato. Ad agire nei panni di showrunner, produttore esecutivo e sceneggiatore di svariati episodi sarà Peter Moffat. Showtime ha scelto di trasformare Your Honor da una miniserie a una serie con una seconda stagione a causa dell'ottima accoglienza critica e di pubblico riservatale. Lo show si è presto trasformato nel più visto di sempre per un prodotto su Showtime e ha avuto anche il debutto di stagione più seguito di tutti i tempi.

Your Honor è stata basata su Kvodo, serie israeliana creata da Ron Ninio e Shlomo Mashiach. Gary Levine, Presidente della sezione Intrattenimento di Showtime, ha dichiarato: "Siamo stati catturati da Showtime, dalla forza del meccanismo narrativo di Peter, dall'interpretazione di Bryan, dalla reazione straordinaria del pubblico. Immaginate la nostra reazione quando abbiamo capito che Peter ha altre storie da raccontare e Bryan altre profondità emozionali da scandagliare. Non vediamo l'ora di vedere altre puntate!".

Il cast della prima stagione di Your Honor comprende anche i nomi di Michael Stuhlbarg, Hope Davis, Hunter Doohan, Carmen Ejogo, Isiah Whitlock Jr., Sofia Black-D'Elia, Maura Tierney, Amy Landecker, Margo Martindale, Lorraine Toussaint, Benjamin Flores Jr., Chet Hanks, Lamar Johnson e Lilli Kay. Prodotta da CBS Studios in associazione con KingSize Productions, la serie è prodotta esecutivamente da Moffat, Robert e Michelle King e Liz Glotzer, Cranston e James Degus, Rob Golenberg, Alon Aranya, Ninio, Mashiach, Ram Landes, Ron Eilon e Danna Stern.