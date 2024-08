Your Friendly Neighborhood Spider-Man: ecco il trailer della serie animata trapelato online

Un nuovo trailer di Your Friendly Neighborhood Spider-Man della Marvel Animation è stato mostrato ai fan al D23 lo scorso fine settimana e, sebbene non sia disponibile l'intero filmato, 90 secondi di esso sono emersi oggi sui social media.

In esso vediamo il momento fatidico in cui Peter Parker viene morso da un ragno interdimensionale (sul collo dell'adolescente anziché sulla sua mano) prima che i titoli di testa inizino con un remix della classica sigla del wall-crawler.

Hudson Thames, che ha doppiato l'Uomo Ragno in What If...?, sembra fare qualcosa di diverso in questo caso e lo stile di animazione è molto lontano dalle precedenti offerte Disney+ dei Marvel Studios. Il risultato potrebbe risultare un po' divisivo, ma è un approccio rinfrescante al personaggio che ha ricevuto una risposta ampiamente positiva dai fan sui social media.

Your Friendly Neighborhood Spider-Man: Colman Domingo sarà Norman Osborn, ecco le prime immagini della serie

I dettagli sulla serie

Your Friendly Neighborhood Spider-Man è una serie animata che segue Peter Parker nel suo percorso per diventare Spider-Man nel MCU, con un viaggio mai visto prima e uno stile che celebra le origini fumettistiche del personaggio.

Here's the first look at Your Friendly Neighborhood Spider-Man from D23 pic.twitter.com/oNr20vOEuB — ????????????????〽️ (@FknEren) August 16, 2024

La Marvel Animation non ha annunciato ufficialmente il cast vocale completo, anche se Eugene Byrd nel ruolo di Lonnie Lincoln, Grace Song nel ruolo di Nico Minoru, Hugh Dancy nel ruolo di Otto Octavius, Kari Wahlgren nel ruolo di Zia May e Zeno Robinson nel ruolo di Harry Osborn appaiono in un documento ufficiale della serie. Colman Domingo è stato confermato nel ruolo di Norman Osborn.

"Segue lo schema che si vede in Captain America: Civil War", ha detto in precedenza Brad Winderbaum, dirigente della Marvel Animation, a proposito dello show. "Fino a Peter che prende il lettore Blu-ray rotto dalla spazzatura ed entra nel suo reparto per il famoso momento in cui Tony Stark lo sta aspettando per offrirgli lo stage e portarlo a Berlino".

"Ma a causa di cose che accadono nel Multiverso... a causa di nuovi eventi casuali, non è Tony Stark ad aspettarlo lì. È Norman Osborn e questo manda la sua vita verso una nuova traiettoria che lo fa scontrare con molti personaggi inaspettati dell'universo Marvel". Non è stata ancora annunciata una data di uscita della serie.