Young Rock: Luke Hemsworth si unisce al cast della serie su Dwayne Johnson

Luke Hemsworth si è unito ufficialmente al cast della prima stagione di Young Rock, serie ambientata nel futuro e focalizzata sul personaggio di Dwayne Johnson che, durante le elezioni presidenziali statunitensi, ricorda la sua giovinezza e i momenti che lo hanno formato.

Westworld: Luke Hemsworth in The Stray

Noto per aver interpretato Westworld e un cameo in Thor: Ragnarok, Luke Hemsworth prenderà parte al penultimo episodio della prima stagione di Young Rock, serie distribuita su NBC a partire dallo scorso 16 febbraio e incentrata sulla corsa di Dwayne Johnson alla presidenza degli Stati Uniti. Secondo quanto riportato da Entertainment Weekly, Luke Hemsworth interpreterà il coach Dennis Erikson, che ha allenato The Rock alla University of Miami.

Hemsworth ha dichiarato: "Per me è un vero onore interpretare il coach Dennis Erikson e tornare a lavorare insieme a Jeffery Walker. Si tratta di una serie sulla famiglia e su ciò che ci rende davvero quello che siamo... e che ci rende simili a The Rock, in un certo senso!".

Dwayne Johnson ha giocato a football per la University of Miami e faceva parte del team nel 1991 in occasione della vittoria di un trofeo nazionale. Prima di passare al wrestling, l'attore ha anche provato a trasformarsi in un atleta professionista e a giocare nella Canadian Football League. Ad apparire nello show prodotto da Universal Television è il novero di persone che Dwayne Johnson ha incrociato durante la sua altalenante vita. Lo show conduce lo spettatore nel futuro e mostra le svariate famiglie di cui The Rock si è circondato nel corso del tempo.