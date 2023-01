Luke Hemsworth protagonista dell'action movie "Gunner"

Luke Hemsworth sarà il protagonista di Gunner, un nuovo film action diretto da Dimitri Logothetis, già autore di Kickboxer: Retaliation.

Nel team della produzione ci sarà anche l'esperto sceneggiatore Gary Scott Thompson, che ha fatto parte del team di autori di Fast & Furious.

Al centro della trama di Gunner ci sarà il veterano delle forze speciali Lee Gunner (Luke Hemsworth) mentre accompagna i suoi due figli in campeggio, dove i ragazzi si imbattono in un laboratorio illegale di fentanyl e vengono rapiti da dei narcotrafficanti. Sfortunatamente per i criminali, Lee non si fermerà di fronte a nulla per riportare a casa e al sicuro i suoi figli, andando così non solo contro i narcotrafficanti, ma anche con l'FBI e la polizia locale, usando le sue capacità mortali per riunire la sua famiglia.

Hemsworth, recentemente, ha recitato nella serie Westworld e in Thor: Love and Thunder, in cui ha avuto un piccolo cameo.

Logothetis, invece, ha diretto Jiu Jitsu con star Nicolas Cage, e i film action di Kickboxer, Vengeance e Retaliation.