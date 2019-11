Yorgos Lanthimos regista della serie The Man In The Rockefeller Suit

Yorgos Lanthimos tornerà alla regia in occasione della serie limitata tratta dal saggio The Man In The Rockefeller Suit.

Yorgos Lanthimos sarà il regista e il produttore di una serie limitata tratta dal saggio The Man In The Rockefeller Suit: The Astonishing Rise and Spectacular Fall of a Serial Impostor, scritto da Mark Seal, che verrà prodotta da Searchlight Television.

Il nuovo progetto per il piccolo schermo sarà scritto da David Gilbert e racconterà la storia di Clark Rockefeller, un discendente misterioso e di successo della famosa famiglia. Quando la moglie Sandra inizia a sospettare che Clark non sia chi sostiene di essere, la rete di menzogne create in un decennio inizia lentamente ad andare in pezzi.

Il regista Yorgos Lanthimos collaborerà quindi ancora una volta con Fox Searchlight dopo il successo ottenuto da La Favorita, film in grado di conquistare dieci nomination agli Oscar.

Il progetto inizialmente era stato sviluppato come un potenziale lungometraggio scritto da David Bar Katz e che avrebbe dovuto avere come star Benedict Cumberbatch, mentre alla regia sembrava esserci Pablo Trapero.