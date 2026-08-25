Yoga Radio Estate 2026 stasera su Italia 1: la scaletta e i cantanti dell'ultima puntata

Questa sera, martedì 25 agosto, torna in prima serata su Italia 1 Yoga Radio Estate 2026, con il quarto e ultimo appuntamento della stagione. La kermesse musicale itinerante, prodotta da Radio Bruno, porta sul piccolo schermo lo spettacolo registrato lo scorso giugno a Carpi, in Piazza Martiri, trasformando la serata dal vivo in un appuntamento televisivo ricco di musica e grandi ospiti.

Alla conduzione ci sono ancora una volta Noemi ed Enrico Papi, affiancati dallo speaker radiofonico Enzo Ferrari. Il trio accompagnerà il pubblico tra le diverse performance, alternando le esibizioni a momenti dedicati agli artisti e alle interviste realizzate nel backstage.

Yoga Radio Estate 2026, gli artisti della quarta puntata

Sul palco di Piazza Martiri a Carpi saliranno numerosi protagonisti della musica italiana. Tra gli ospiti annunciati ci sono:

Elettra Lamborghini

Anna

Ricchi e Poveri

Baby K

Nek

Mr. Rain

Fabio Rovazzi

Fred De Palma

Gaia

Benji & Fede

Paola Iezzi

Sarah Toscano

Merk & Kremont

Lorenzo Salvetti

Plasma

L'ultimo appuntamento promette quindi una scaletta ricca e variegata, con artisti appartenenti a generazioni e mondi musicali differenti. La formula dello show punta ancora una volta a unire musica dal vivo, intrattenimento e racconto, con gli interventi dei conduttori a fare da filo conduttore tra una performance e l'altra.

Dove vedere Yoga Radio Estate 2026 in TV e streaming

L'appuntamento con Yoga Radio Estate 2026 è questa sera, martedì 25 agosto, in prima serata su Italia 1. La puntata sarà disponibile anche in live streaming su Mediaset Infinity, per seguire da casa lo spettacolo registrato a Carpi e le esibizioni degli artisti protagonisti dell'ultimo appuntamento della stagione.