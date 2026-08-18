Yoga Radio Estate 2026 stasera su Italia 1: la scaletta e i cantanti della terza puntata

La terza puntata di Yoga Radio Estate 2026 va in onda stasera su Italia 1 con Noemi ed Enrico Papi alla conduzione. Ecco tutti gli artisti attesi sul palco e la scaletta della serata.

Questa sera, martedì 18 agosto, su Italia 1 va in onda il terzo appuntamento con Yoga Radio Estate 2026. Dopo le prime due serate, la kermesse musicale itinerante torna in prima serata con una nuova puntata registrata a Reggio Emilia, in Piazza della Vittoria, pronta a portare sul piccolo schermo l'atmosfera di una grande serata di musica dal vivo.

Lo show, prodotto da Radio Bruno, vede ancora una volta alla conduzione Noemi ed Enrico Papi, affiancati dallo speaker radiofonico Enzo Ferrari. Il trio accompagnerà il pubblico tra le diverse esibizioni, intervallate da momenti dedicati agli artisti, con racconti e interviste realizzate nel backstage. La loro presenza contribuirà a legare le diverse performance e a mantenere il ritmo dello show, mentre Enzo Ferrari rappresenterà il collegamento con il mondo di Radio Bruno.

Yoga Radio Estate 2026, gli artisti e la scaletta della terza puntata

Anche il terzo appuntamento propone un cast particolarmente ricco, capace di riunire artisti appartenenti a generazioni e mondi musicali differenti. Sul palco di Piazza della Vittoria si alterneranno alcuni dei nomi più conosciuti della musica italiana, insieme ad artisti delle nuove generazioni. Ecco la scaletta degli artisti presenti nella puntata, in ordine alfabetico:

Anna

Bambole di Pezza

Cioffi

Clementino

Cristina D'Avena

Eddie Brock

Elena D'Elia

Enrico Nigiotti

Gemelli Diversi

Gianni Morandi

Malika Ayane

Mara Sattei

Marco Masini

Maria Antonietta & Colombre

Noemi

Rhove

Rocco Hunt

Rosa Chemical

Una scaletta che spazia dal pop al rap, dal cantautorato alle sonorità più contemporanee, senza dimenticare alcuni protagonisti storici della musica italiana. Tra i nomi più attesi figurano Marco Masini, Rocco Hunt, Anna, Malika Ayane, Clementino, Cristina D'Avena, Gemelli Diversi e Gianni Morandi.

Dove vedere Yoga Radio Estate 2026 in TV e streaming

L'appuntamento con Yoga Radio Estate 2026 è quindi fissato per questa sera, 11 agosto, in prima serata su Italia 1 e in live streaming su Mediaset Infinity: una nuova serata all'insegna della musica, con le immagini della tappa di Reggio Emilia e tanti artisti pronti a salire sul palco.