Yoga Radio Estate 2025: la scaletta e i cantanti della seconda puntata, in onda stasera su Italia 1

the Kolors, Boomdabash, Gabry Ponte e Tananai sono alcuni degli artisti che si esibiranno stasera sul palco della seconda puntata di Yoga Radio Estate 2025.

Stasera su Italia 1 in prima serata alle 21:25 va in onda la seconda puntata di Yoga Radio Estate 2025, spettacolo musicale che ha animato le piazze di alcune città italiane. Sul palco dell'evento organizzato da Radio Bruno da quest'anno debuttano Stefano Corti e Rebecca Staffelli accompagnati dallo speaker radiofonico Enzo Ferrari.

Cos'è Yoga Radio Estate

Quello di stasera è il concerto itinerante di Radio Bruno che anima le piazze italiane con la migliore musica pop italiana. Nel 2025, l'evento ha fatto tappa a Reggio Emilia, Forlì e Modena, portando sul palco artisti di primo piano come Alfa, Anna, Ermal Meta, Gaia, Iva Zanicchi, Rocco Hunt e molti altri. Ogni serata è stata trasmessa in diretta su Radio Bruno e in differita, a partire dal 2025, su Italia 1.

L'evento ha attirato migliaia di spettatori, offrendo un'esperienza musicale unica e coinvolgente. Yoga Radio Estate rappresenta un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica italiana, combinando performance live di artisti affermati con l'atmosfera vibrante delle piazze estive. Nato come Radio Bruno Estate e poi come Yoga Radio Bruno Estate con l'approdo su Mediaset ha perso il riferimento a Radio Bruno.

The Kolors

La scaletta del 19 agosto

I cantanti stasera si esibiranno nella centrale Piazza Aurelio Saffi a Forlì, dove l'organizzazione ha allestito il palco di questa seconda puntata in onda su Italia 1. Il concerto è stato trasmesso in diretta da Radio Bruno il 17 luglio.

The Kolors

Boomdabash

Tananai

Orietta Berti, Fabio Rovazzi e i Fuckyourclique

Gabry Ponte

Tiromancino

Alex Wyse

Il Pagante

Settembre

Petit

Willie Peyote

Luk3

Nina Zilli e i Finley

Arianna

Dove vedere Yoga Radio Estate in TV e in streaming

La seconda puntata della manifestazione musicale estiva sarà trasmessa in chiaro stasera su Italia 1 dalle 21:25 circa. Sarà possibile seguire Yoga Radio Estate anche in live streaming, sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity dove sono disponibili anche gli extra e video del backstage. La manifestazione è stata trasmessa in diretta da Radio Bruno, Radio Bruno TV e su Toscana TV.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Il backstage della prima puntata